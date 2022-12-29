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聽眾會客！「我在案發現場」首場見面會　主持人竟成囚犯？

▲▼Podcast「我在案發現場」舉辦首場聽眾見面會。（圖／創新中心製）

▲Podcast「我在案發現場」舉辦首場聽眾見面會，主持人陳豐德成為囚犯？！（圖／創新中心製）

創新中心／綜合報導

真實犯罪Podcast「我在案發現場」首場聽眾見面會，將於2023/2/11(六)舉辦，官方近日釋出宣傳短片，主持人陳豐德在影片中成為囚犯說出「我也很想你」，搭配詭異配樂嚇壞不少粉絲！不過細看主題「聽眾會客」，才知道是主持人扮演為囚犯，希望聽眾能前來探望、近距離接觸；而此次見面會無須報名費，只要透過Mixer Box訂閱節目，就有機會可以抽中入場資格，與主持人、鐵粉同樂。

到底活動內容是什麼？主持人陳豐德神祕地說「此次見面會當然不能沒有案發精神，我會精心策畫一個案子，跟到場聽眾一起分享，至於是什麼形式、什麼類型的案件，來了就知道！」這次見面會也會有許多互動橋段，聽眾不僅可以跟未曾見面的主持人近距離互動，拍照、聊天的環節也少不了，官方也準備了許多粉絲福利，希望聽眾能到場給予支持。

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而見面會把「會客」訂為活動主題，其實是因為主持人陳豐德因為想跟聽眾見面許久，但因為疫情所被困了兩年，擔心疫情影響到參與意願與興致，等待期間宛如在坐牢一般；如今管制鬆綁、疫情趨緩，才會希望聽眾能夠來會客，看看被關押許久的主持人，豐德也想與支持他許久的聽眾正式見面答謝。

此次見面會將於2023/2/11(六) 1430-1600舉辦，地點位在台北市民權西路捷運站旁的活動空間，活動人數上限30人，報名期間為12/29-1/11。

聽眾只要透過手機APP「Mixer Box」搜尋我在案發現場，並按下「支持」按鈕後，選擇任一訂閱方案(非一次性贊助)，不論以月繳或年繳扣款，皆能獲得抽取入場的機會。主辦單位也提醒聽眾，在信用卡扣款頁面填寫電郵地址時，務必填寫常用、收得到信的信箱，工作人員會在1-2個工作天後寄信，收到信、填寫完表格才算完成報名程序。

「我在案發現場」是ETtoday新聞雲所製播的Podcast，長期佔據台灣真實犯罪類Podcast排行榜第一名，由記者陳豐德擔任主持人，並榮獲第21屆《卓越新聞獎,》Podcast新聞節目獎肯定，強調透過聲音讓觀眾聲歷其境，每集邀請案件承辦檢警、律師、記者、當事人、被害者家屬，用聊天訪談的方式，還原台灣社會重大案件案件的發生經過，吸引上萬聽眾追更收聽。

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