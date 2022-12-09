廖科溢長相PR值多少？鄉民反推「1人」氣質大勝：書堆砌出來的

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廖科溢長相PR值多少？鄉民反推「謝哲青」氣質大勝：書堆砌出來的

▲▼廖科溢金鐘專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲廖科溢。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曾獲金鐘獎肯定的主持人廖科溢才宣布閃電再婚主播秦綾謙，結果被多名女性爆料「連環劈腿」。對此，就有網友不禁好奇拋問，廖科溢在台灣男性的長相中，PR值落在哪？貼文底下大多給好評，不過若說到談吐氣質，網友則反推另一人。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「廖蝌溢（應指廖科溢）的長相在台男中PR值多少」為題發文，提到廖科溢在節目擔任主持人，還敲響金鐘，除了長相帥氣，異性緣也不錯，以外貌來說，PR值大約落在哪？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「99，通常臉帥未必身材好，他竟然還兼具」、「他口才好、聲音好聽，主持形象也好，很多男生也欣賞」、「只看臉90以上了」、「即使什麼都不做也很多桃花的類型」、「認真說，這個年紀絕對PR值99」、「他真的很帥啊，形象很好主持功力也很強，我要是女的也擋不住他的追求好嗎」。不過也有網友直呼，「沒想到都這麼（多）負面新聞了，推文對他的評價還是很正面」。

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-謝哲青。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝哲青。（資料照／記者黃克翔攝）

另外，也有網友點名謝哲青，「我從以前就一直覺得他（指廖科溢）的文青感是刻意裝出來的，氣質不是很正派的一個人，謝哲青氣質真的狂勝」、「推謝哲青，好優質的人，他的談吐氣質真的都是家裡的書堆砌出來的，超喜歡他」、「說（廖科溢）是謝哲青接班人根本過譽，光看他上全民星攻略的感覺跟謝哲青差超多，聽謝哲青解題是種享受」。

至於謝哲青是誰？據了解，他今年48歲，是台灣作家、電視節目主持人、攀岩家、登山家、文史學者、旅行家，他曾行遍五大洲、旅行超過170個國家，他認為旅行是印證「知識」最好的方式。而擁有豐富學養、見多識廣的他，也有著「行走的百科全書」封號。

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關鍵字：

主持人廖科溢謝哲青行走的百科全書PTT

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