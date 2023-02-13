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台南182線出現幹譙阿公？　原來是里長配合南警「大心」放送

▲台南市龍崎區牛埔里里長，配合南警「大放送」，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市龍崎區牛埔里里長，配合南警「大放送」，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「牛埔里放送，牛埔里放送。你現在已經進入風景幼秀的182線。這條路沿途光景真水(台），請你一定要順順仔行、穩穩仔駛，千萬不可超速……」難道臺南182線也有幹譙阿公？讓路過民眾忍不住豎起耳朵認真聽，才發現原來是龍崎區牛埔里里長，正在配合南警「大放送」。

▲台南市龍崎區牛埔里里長，配合南警「大放送」，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警交通警察大隊周冠輝大隊長表示，此次與龍崎區牛埔里里長共同宣導，希望透過在地里長伯的聲音有效傳遞道路交通安全訊息，提醒用路人在182線一定要「沓沓仔駛、勻勻仔行」。路過民眾都驚呼很新奇，表示台語宣導夠接地氣！另外，警察局為加強宣導「勿超速、勿炫技、勿改裝」，以有效防制交通事故，2月7日即在警察局官方臉書發布「線上交安宣導暨抽獎活動」，只要「按讚、留言並分享貼文」就有機會抽中南警特色宣導品-重型機車、拖吊車紙模型。

▲台南市龍崎區牛埔里里長，配合南警「大放送」，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市道182線龍崎段由於地形蜿蜒崎嶇，吸引追求刺激車友聚集騎乘、甚至壓車炫技，有時僅為吸引追焦手的目光！殊不知稍有不慎即造成自身及過往用路人財產、身體、甚或生命損失！交通警察大隊與歸仁警分局2月11、12日執行龍崎區市道182線防制危駕暨監警聯合稽查勤務，總計攔查汽機車約152部，共計舉發各式交通違規51件，其中車輛設備規格不符10件、車輛電系設備擅自變更14件、無照駕駛18件、無適格駕照（越級駕駛）3件、移動測照超速6件，拖吊並移置保管2部機車；另外通報環保局辦理改（換）裝排氣管噪音車輛召回檢驗16件。希望防制事故外，並改善當地居民困惱的噪音問題。

▲台南市龍崎區牛埔里里長，配合南警「大放送」，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局強調，規劃稽查勤務並非為了取締，而是為了提醒駕駛能減慢車速注意安全，本次勤務結合里長伯的在地溫情廣播宣導，希望行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，要好好聽里長伯的話，遵守交通規則，珍惜生命，共同打造安全的用路環境！

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