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影／喪禮主持友人睡前突提詞　配啜泣腔秒變告別式現場

記者郭凱芸／綜合報導

咦？怎麼突然變告別式了啦！網友「滾滾」日前與朋友「臘肉」出去玩。滾滾表示自己是婚禮、開幕等活動主持人，臘肉則是廟會、婚喪喜慶活動主持人。這天2人準備睡覺時，一旁的臘肉突然替滾滾講起「告別式提詞」，一口流利的台語再搭配哭腔，瞬間讓旅店房間變成告別式現場。許多網友看完都笑翻表示「聽完都不敢閉眼，怕睜不開」、「唸一念就會送出去了」。

▲喪禮主持友人睡前提詞，秒變告別式現場。（圖／TikTok／eason719819 授權）

▲喪禮主持友人睡前提詞，秒變告別式現場。（圖／TikTok／eason719819 授權）

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