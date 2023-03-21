桃竹一期稻作整田作業完成　石門水庫將減少供灌水量

▲北水局指出，桃竹地區一期稻作已陸續完成插秧作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到今年入春以來，桃竹地區降雨不如預期，石門水庫水位逐漸下滑，目前蓄水量僅剩約56.3%、1.15億公噸，經濟部北區水資源局表示，今年桃園一期稻作已於3月20日完成整田，新竹地區預計3月25日完成，後續各水庫供灌水量將明顯減少，未來將守視水情變化，努力讓轄區供水持續保持穩定。

北水局指出，截至今天下午為止，石門水庫蓄水量仍有1.15億噸，較於2021年乾旱同期蓄水量約0.82億噸，仍多出約3,200萬噸，水情相對穩定，後續桃園一期稻作進入插秧期用水量相對會減少，在板新供水區改由新店溪（翡翠水庫系統）水源供應每日約80萬噸下，預估可穩定供水至5月底。

▲北水局指出，桃竹地區一期稻作已陸續完成整田作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局也針對新竹寶山與寶二水庫之合計蓄水量，目前約有1,870萬噸，相較於2021年同期蓄水量的390萬噸，仍多出約1,480萬噸，水情亦相對穩定。但因頭前溪川流量減少，已由桃竹幹管調度每日18萬噸水量支援，同時啓用備援水井與整備緊急海淡機組增加水源。

此外，竹科園區廠商亦自主節水5%超前因應，新竹一期作整田即將完成，且預期近期有春雨挹注，北水局將密切監控水情，採取各項抗旱措施，以利持續穩定供水待汛期來臨。氣象局預報3月底北部地區降雨機率提高，北水局將守視水情變化，努力讓轄區供水持續穩定。