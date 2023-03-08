石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

▲石門水庫將進行水力發電工程與新竹聯通管興建等2大工程且長期施工，讓桃禧公司經營一年不到就喊停。（圖／北水局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市重要觀光景點的石門水庫，經濟部北區水資源局去年4月由市府觀旅局委由桃禧飯店集團經營，並將入園改為電子感應收費，同時調漲車輛入園費用，但因水庫兩大工程相繼進行且屬長期施工，在停車空間銳減下恐影響民眾與遊客觀光意願，桃禧飯店集團不堪虧損，去年年底向市府提出中止營運合約，經市府、北水局與業者三方協調決定營運權於3月底交還給北水局。

據指出，市府觀旅局去年4月1日起間實施電子感應費系統，引發鄰近包括大溪、龍潭區等藍綠議員質疑，觀旅局與北水局簽訂石門水庫與大漢溪流域跨域亮點計畫，再與桃禧公司簽訂投資營運契約，桃禧負責石門水庫入園收費系統、南苑大草原、壩頂停車場等營運，並由桃禧支付一年權利金共計2400萬元給北水局。

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▲石門水庫去年4月才由市府觀旅局委由桃禧公司經營，未料不到一年就喊停，圖為大型停車場遊客車輛寥寥無幾。（圖／北水局提供）

桃禧公司指出，北水局在石門水庫進行2項大型工程，這在當初投標合約中並未載明，由於施工期長，將影響遊客入園意願，更容易導致石門水庫遊客人數銳減，這部分恐與市府觀旅局提供遊客數據會出現落差，經多方考量下決定退出石門水庫園區營運，但溪洲轉運站遊客中心則會繼續營運。

藍營市議員李柏坊表示，石門水庫園區委外營運廠商不但要繳高額權利金，入園收費提高，但市府與北水局卻無建設，觀光誘因不足，也難以吸引遊客入園，觀旅局應重新思考如何建設；綠營市議員陳治文也認為，民眾重視的是入出園收費機制不便民，更容易造成塞車，這才是導致園區商機沒落，地方認為市府應該盡速解決。

▲石門水庫將進行水力發電工程與新竹聯通管興建等2大工程且長期施工，因此很難吸引遊客，圖為遊艇碼頭。（圖／北水局提供）

由於牽涉三方合約爭議，經過市府觀旅局、北水局與桃禧公司三方討論後同意中止合約，但北水局重新接手需要時間才能將管理人力問題銜接，眼前將有段過渡期，桃禧公司則同意於3月底交回營運權。

市府觀旅局強調，北水局今年進行石門水庫水力發電工程與新竹聯通管興建計畫，由於工期長達10年，桃禧公司評估將嚴重影響經營才提出中止營運，經過觀旅局與北水局討論後，同意桃禧公司自今年1月起中止園區營運，包括入園收費一併移回北水局辦理。

北水局說，桃禧飯店集團與觀旅局中止合約後，北水局將重新接手，但仍需會有段過渡期，預計3月底前找回管理人力應不成問題，未來會就園區推動工程建設與實施電子收費期間等問題一併評估後再續相關經營方案。