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沒颱風攪局！石門水庫「快楓了」　預期變葉景觀近年最佳

▲整體落葉狀況少，石門水庫快「楓」了

▲整體落葉狀況少，石門水庫快「楓」了。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

石門水庫擁有多樣化的生態環境，各季節均有不同花朵綻放，是吸引許多民眾來園區遊賞的主因之一。北水局4日表示，今(111)年楓樹受颱風影響小，目前整體落葉狀況較少，後續如有適當低溫天候，該局預期園區變葉景觀可能是近年最佳，歡迎大家來園區賞楓，同時享受水庫滿水位的湖光山色。

▲整體落葉狀況少，石門水庫快「楓」了

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石門園區有1月梅花，2月櫻花，3～4月杜鵑花，6月阿勃勒，9～10月臺灣欒樹，目前正值11～12月賞楓的季節。依據網路調查今年國內10大賞楓地點，石門水庫園區即名列其中，園區內種植有多達3000多棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，民眾可以從園區高線收費站進入，沿楓林步道、槭林公園、溪洲大道及南苑等處觀賞楓紅。

▲整體落葉狀況少，石門水庫快「楓」了

今年因低氣溫尚有不足，目前園區僅有約三成樹葉變色，所幸落葉狀況較少，有機會在聖誕節前後呈現最美的楓紅。本局建議採步行方式體驗石門園區的美，讓平日匆忙的生活步調，可以藉由輕鬆漫步於樹林間，享受到天然芬多精的洗滌，步行園區一周行程大約1、2小時。另有興趣想瞭解水庫更多旅遊資訊的民眾，可洽詢石門水庫管理中心服務台（電話03-4712000轉分機100或101）。

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