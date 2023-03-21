　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭「大外割」提200萬國賠　詹慧玲：警察職權不能過度擴權！

▲女師詹慧玲遭大外割案，日前桃園地院判決葉姓員警違法，今天上午詹女在律師陳孟秀陪同下到中壢警分局提出國賠聲請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女師詹慧玲遭大外割案，日前桃園地院判決葉姓員警違法，今天上午詹女在律師陳孟秀陪同下到中壢警分局提出國賠聲請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

女師詹慧玲前年4月在中壢後火車站遭中壢警分局葉姓員警攔查，過程中葉員以大外割制伏詹女，還上手銬送警局偵訊，事後引發輿論嘩然，桃園地院日前判決葉姓員警犯公務員假借職務上之機會強制罪等罪嫌判處有罪，2人均放棄上訴，葉員已停職中；詹慧玲21日上午到中壢警分局遞交200萬元國賠聲請後指出，警察不能為了績效製造人民犯罪，警察職權也不能過度擴權，這是整個警察局的責任。

詹慧玲今天上午在律師陳孟秀與支持者簇擁下前往中壢警分局，遞交200萬元國賠聲請。對此，中壢警分局表示，警方尊重當事人權益，已受理並依法處理。

詹慧玲認為，整件事不只員警本身有錯，而是警政體系墮落問題，警察不能為了績效去製造人民犯罪，警察職權不能過度擴權，這是整個警察局的責任；此外，整件事如果聲請民事賠償，只是針對葉姓員警個人，但並非員警一個人的事件，葉姓員警個人判斷錯誤違法行為受到法院裁決，個人部分已經停職承擔責任，但他是個有3至5年警察資歷的員警，當時他持續進行違法盤查行為時，沒有被揭發亦不認為是錯誤之事，整件事是警政體系墮落問題，從上到下對於警察職權過度擴權甚至不理解自己工作範圍的嚴重錯誤，這件事必須被追究。

▲女師詹慧玲遭大外割案，日前桃園地院判決葉姓員警違法，今天上午詹女到中壢警分局提出國賠聲請，事後向支持者說明過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹慧玲遭大外割案，日前桃園地院判決葉姓員警違法，今天上午詹女到中壢警分局提出國賠聲請，事後向支持者說明過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹慧玲強調，事發至今即將屆滿2年，沒有人打電話或是透過臉書等方式向她道歉過，大部分留言都是在責備，甚至員警遭判刑後還說是她在搞鬼，尤其警政高層沒有承認錯誤或是對其表達過關心，只對葉姓員警表達關心，這部分看在她心裡很不是滋味，這些警察長官態度至今仍死不認錯，營造整個社會在強調所謂的霸凌警察，這些錯誤不知反省的行為，希望透過國賠要求彰顯問題所在，讓民眾能參與討論，希望能促進警政改革。

中壢警分局指出，葉姓員警前年4月因盤查詹姓女士發生衝突而衍生爭議事件，葉員接獲桃園地院判決書後，檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，加諸情緒影響處置作為，對法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

中壢警方尊重司法判決，就此個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，業於去年7月懲處相關幹部（包括時任分局長與所長等人）監督不周及葉員違失責任；葉員執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延。本案依法院判決已予警示懲罰，盼各界以理性看待此個案，期望社會大眾共同鼓勵支持警察執法工作。 

 【更多新聞】

►帶手指虎出庭被要求交付保管　莽男三字經嗆法警...這下慘了！

「小姐你看」變態阿北騎車扯褲對2女子露鳥　公然猥褻下場慘了

阿姨級女車手扮醫生騙人　竟建議上游...用「這張高顏值照」必成功

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／軍霸兒遭空姐燒死！　父翻一家合照落淚
蔡英文329出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯　過境紐約、洛杉磯
北市「最猛凶宅」又爆命案！「放百人牌位」土地公鎮煞　租客嚇腿
行人地獄！妻才跨進斑馬線遭輾斃　夫目擊崩潰
朱海君掀「對話紀錄」　公開超扯價碼：簡直羞辱人
情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應
限時8小時！　手搖飲「全品項買1送1」只有今天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊 ∕ 大甲溪釣客溺水！休假消防員拉上岸急救仍不治

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

「龍舟天菜」墜坑亡！母提5200萬國賠　張善政回應了

清純大奶妹私接熟客　馬伕載她到飯店不算「媒介」判無罪

行人地獄直擊！她才跨進斑馬線...慘遭闖紅燈車猛撞捲車底不治

獨／高雄男自撞不肯下車！警消驚見「全身血」　駕駛：我被砍！

獨／懷疑燒夫空姐早有預謀　死者爸媽：第一次見面就問房子誰買

幫同鄉帶伴手禮來台「內有豬肉」　陸配吞20萬罰款...氣到絕交

快訊／酒後失控「持刀捅心臟」刺死同鄉！　移工逃逸48小時落網

控高虹安論文抄襲首開庭！她喊：放下選舉恩怨　資策會回應了

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

快訊 ∕ 大甲溪釣客溺水！休假消防員拉上岸急救仍不治

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

「龍舟天菜」墜坑亡！母提5200萬國賠　張善政回應了

清純大奶妹私接熟客　馬伕載她到飯店不算「媒介」判無罪

行人地獄直擊！她才跨進斑馬線...慘遭闖紅燈車猛撞捲車底不治

獨／高雄男自撞不肯下車！警消驚見「全身血」　駕駛：我被砍！

獨／懷疑燒夫空姐早有預謀　死者爸媽：第一次見面就問房子誰買

幫同鄉帶伴手禮來台「內有豬肉」　陸配吞20萬罰款...氣到絕交

快訊／酒後失控「持刀捅心臟」刺死同鄉！　移工逃逸48小時落網

控高虹安論文抄襲首開庭！她喊：放下選舉恩怨　資策會回應了

快訊 ∕ 大甲溪釣客溺水！休假消防員拉上岸急救仍不治

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

500萬買高雄透天有機會　「貸不了款」恐是最大難題

文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

2千多人想學買房　Joeman線上課銷售額驚人「已破894萬」！

前CLC成員睿恩「solo先行曲釋出」！　4月13日正式出道

台啤英熊本季不回天母主場了　要搬到哪？一場館被點名

農民怨高麗菜產量過剩「賤價拍賣」　她助媒合生技業穩定價格

「龍舟天菜」墜坑亡！母提5200萬國賠　張善政回應了

台積電上漲5元收517　台股漲93點站上15500關卡

萌貓踩踏墊「謎之抖動」幫拖地　網見熟悉畫面：小時候也這樣XD

社會熱門新聞

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

貨櫃輪撞高雄港碼頭　引水人竟酒駕

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

龍舟天菜陳俞安墜坑喪命！母將提5200萬國賠

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

即／「最猛凶宅」前再傳命案　女躺馬路送醫不治

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

行人地獄！他目睹妻遭闖紅燈車猛撞不治

更多熱門

相關新聞

拒盤查遭「大外割」上銬　女師865字曝莽警慘況

拒盤查遭「大外割」上銬　女師865字曝莽警慘況

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站被葉姓員警盤查，詹女拒絕，雙方發生口角葉員以「大外割」制伏詹女送辦，遭詹女提告，一審依公務員假借職務上之機會強制罪判4月，得易科罰金；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。由於葉恐因此入獄，詹女今(25)日在臉書發文以「如果我是葉政昱」為題，指出過去支持葉員的長官，如今全都離他而去。

對拒盤查女師「大外割」　桃園警判刑理由曝

對拒盤查女師「大外割」　桃園警判刑理由曝

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

通緝男狂逃　熱心男「大外割」助警逮人

通緝男狂逃　熱心男「大外割」助警逮人

關鍵字：

女師詹慧玲大外割聲請200萬國賠警察不能擴權

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

受訪提及台灣！大谷翔平：為亞洲而戰

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面