石門水庫塞爆「變停車場」！遊客卡3小時出不了園區

▲農曆春節期間有大量車潮湧入石門水庫。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不少人都會趁著過年走春，各地出現出遊車潮，其中石門水庫更是大爆滿，爆量車潮導致許多民眾受困在水庫風景區內，甚至有民眾原本預計下午3點離開，但到了晚間6點仍卡在風景區內動彈不得，抱怨聲四起。對此，水利署北區水資源局22日晚間表示，民眾可先行繳費或優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞問題。

北水局指出，目前為賞梅花季節，且大溪附近老街、中庄吊橋、調整池及山豬湖生態園區等熱門景點吸引大量民眾，造成園區周邊道路壅塞，21日更湧進超過5000車次遊客，約平時例假車輛數3倍，才導致大塞車狀況。

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另外，有不少遊客在出站時發現忘記繳費，導致堵塞於管制站影響出園速度，建議民眾可先行繳費，目前該園區電子收費系統除採現金至票站繳納外，亦可使用一卡通、悠遊卡、街口支付、LINE Pay、Apple Pay於閘口繳費，以加速出園。

北水局目前除由保七警隊員警協助於園區內引導外，也已洽龍潭區石門派出所於重點路口指揮及管制交通，並於園區各管制站增加人力控管柵欄啓閉，同時進行現場廣播先繳費。

北水局提醒，石門水庫通往台4及台3乙線道路皆為易壅塞路段，建議來園遊客優先由中線管制站出園，可直接前往國道3號高原交流道，避開民眾較熟悉的國道3號大溪及龍潭交流道路線，如此應可減少於周邊道路遭堵塞機會。