過世同學與前妻曖昧...莽男丟水鴛鴦洩憤　被逮又踹壞拘留室馬桶

▲楊姓男子去年11月涉嫌在桃園市龜山區某巷口附近丟擲水鴛鴦遭檢舉，警方帶回偵訊時竟踹壞拘留室馬桶罪加一等。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子不滿已過世國中同學曾與前妻曖昧，去年11月到其住處巷口丟擲水鴛鴦洩恨，龜山警方將他帶回偵訊時，他竟又踹壞拘留室馬桶。楊應訊時坦承犯行，桃檢偵結依恐嚇危害安全、妨害公務等罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，41歲的楊姓男子目前因案在監執行中，去年11月15日晚間6時許，開車至龜山區某巷口處，點燃水鴛鴦任意棄置在巷口人行道與住宅騎樓下，住戶與行人察覺後向龜山警方報案檢舉，龜山大林派出所派員循線查獲楊男到案，帶回派出所偵訊，並依恐嚇危害安全罪嫌準備移送桃檢偵訊。

不料隔天上午，楊男突然暴怒，踹壞拘留室內的馬桶洩恨，導致馬桶沖水閥不堪使用，員警再依妨害公務員職務上掌管之物品罪嫌，將他移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，楊男坦承犯行，辯稱前國中同學在過世前曾與前妻交往過，一直心生不滿，儘管已過世仍至其住處附近丟鞭炮洩恨。至於為何在派出所內踹壞馬桶則因心情不佳；檢方偵結依恐嚇危害安全、妨害公務員職務上掌管之物品罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。