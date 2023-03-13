延長電池壽命！5個iPhone充電小技巧　讓手機用更久

▲外媒盤點五大充電小技巧。（圖／取自idropnews）

記者陳俐穎／綜合報導

由於iPhone換電池的費用日益增高，要怎麼保持電池健康也是很重要的議題，其實只要正確的充電，就可以有效保持電池健康，外媒idropnews就盤點五大充電要點，可以有效的保護電池。

1.使用正確的數據線和充電器

由於蘋果官方充電器價格較高，許多用戶會選擇其他廠商的產品使用，但這些產品卻有機會傷害手機電池，最好的方法就是確保充電器是 Apple 的 MFi 計劃的一部分。MFi（ Made For iPhone）是蘋果為第三方製造商提供的認證，目的是讓客戶知道這些產品可以在 iPhone 上安全使用。

2. 啟動「最佳化電池」

啟動最佳化電池充電模式，會使 iPhone 充電速度變慢。當此功能開啟時， iPhone 將了解用戶的日常充電模式。然後，根據這些信息， iPhone 將在達到 80% 後以較慢的速度充電。這可以防止 iPhone 電池老化，同時確保有足夠的電量維持一天。

3. 不要在極端溫度下給 iPhone 充電

在極端溫度下為 iPhone 充電可能會損害電池。在電池保存方面，極熱或極冷都對電池有害。官方建議在溫度介於 0º 和 35º C之間時為 iPhone充電。如果溫度太低， iPhone 將停止充電，直到溫度恢復正常。

同樣，如果天氣太熱，iPhone 會關機並發出警報通知，等到溫度下降後再開始為 iPhone 充電。

4. 充電時不要使用 iPhone

充電時不使用 iPhone 可能會很困難。但是，如果希望電池能永久保持健康，請避免在充電時進行視訊、遊戲等高強度工作，最佳解決方案是在充電時停止使用 iPhone。

5. 避免電池完全沒電

從長遠來看，iPhone 電池電量耗盡會損壞電池，建議在電池電量達到 30% 或 20% 時開始為 iPhone 充電。電池完全耗盡的次數越多，對電池健康的長期影響就越大。