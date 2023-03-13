　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

延長電池壽命！5個iPhone充電小技巧　讓手機用更久

▲外媒盤點五大充電小技巧。（圖／取自idropnews）

▲外媒盤點五大充電小技巧。（圖／取自idropnews）

記者陳俐穎／綜合報導

由於iPhone換電池的費用日益增高，要怎麼保持電池健康也是很重要的議題，其實只要正確的充電，就可以有效保持電池健康，外媒idropnews就盤點五大充電要點，可以有效的保護電池。

1.使用正確的數據線和充電器

由於蘋果官方充電器價格較高，許多用戶會選擇其他廠商的產品使用，但這些產品卻有機會傷害手機電池，最好的方法就是確保充電器是 Apple 的 MFi 計劃的一部分。MFi（ Made For iPhone）是蘋果為第三方製造商提供的認證，目的是讓客戶知道這些產品可以在 iPhone 上安全使用。

2. 啟動「最佳化電池」

啟動最佳化電池充電模式，會使 iPhone 充電速度變慢。當此功能開啟時， iPhone 將了解用戶的日常充電模式。然後，根據這些信息， iPhone 將在達到 80% 後以較慢的速度充電。這可以防止 iPhone 電池老化，同時確保有足夠的電量維持一天。

3. 不要在極端溫度下給 iPhone 充電

在極端溫度下為 iPhone 充電可能會損害電池。在電池保存方面，極熱或極冷都對電池有害。官方建議在溫度介於 0º 和 35º C之間時為 iPhone充電。如果溫度太低， iPhone 將停止充電，直到溫度恢復正常。

同樣，如果天氣太熱，iPhone 會關機並發出警報通知，等到溫度下降後再開始為 iPhone 充電。

4. 充電時不要使用 iPhone

充電時不使用 iPhone 可能會很困難。但是，如果希望電池能永久保持健康，請避免在充電時進行視訊、遊戲等高強度工作，最佳解決方案是在充電時停止使用 iPhone。

5. 避免電池完全沒電

從長遠來看，iPhone 電池電量耗盡會損壞電池，建議在電池電量達到 30% 或 20% 時開始為 iPhone 充電。電池完全耗盡的次數越多，對電池健康的長期影響就越大。

ET快訊
手機末碼「4碼中任1碼」　夏慕尼免費吃龍蝦
LIVE／張育成救贖之路全紀錄！悍創地獄賽程害慘中華隊　全因
預賽最悲情隊伍？　鄉民點名「它」：從天堂掉到地獄
快訊／陸新總理首次未提台獨！　李強：推進兩岸交流
快訊／楊紫瓊奪奧斯卡影后！　亞裔第一人
不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆　球迷喊：超過100分
LINE出現「2情況」高機率被盜！官方曝解決方式
矽谷銀行倒閉　一文秒懂「滅絕級災難」如何產生

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【廣編】三菱電機「氣場大師」打造好氣場　以「一淨、二靜、三循環」提升善循環

延長電池壽命！5個iPhone充電小技巧　讓手機用更久

換殼無感了！　黃色iPhone 14還沒開賣就傳降價

iPhone 15 Pro超強！Youtuber爆首搭3奈米A17工程機跑分成績

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

【廣編】三菱電機「氣場大師」打造好氣場　以「一淨、二靜、三循環」提升善循環

延長電池壽命！5個iPhone充電小技巧　讓手機用更久

換殼無感了！　黃色iPhone 14還沒開賣就傳降價

iPhone 15 Pro超強！Youtuber爆首搭3奈米A17工程機跑分成績

【廣編】美麗的日月潭發現全世界最美麗的纜車站

我們的世代！中華隊最小野手鄭宗哲說出心裏話　曝恰哥暖舉

9年男友愛上新歡「5個月就結婚」　女赴婚禮飆淚痛哭

《媽的多重宇宙》7金句：在所有我能去的地方裡，我只想和你在一起

【廣編】三菱電機「氣場大師」打造好氣場　以「一淨、二靜、三循環」提升善循環

立委拋「用水大戶漲水價」　經長王美花：與耗水費共同評估

包・開箱／「一目了然」的LOEWE新包又軟又好裝　甜甜圈鍊帶逼人愛上

朱立倫做球了還是不願接？　侯友宜：全力以赴讓市政建設做到位

被姪子連累欠國庫14萬　她開刀夫中風...執行署先送5千關懷

1餐乾掉一瓶威士忌！49歲男嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功

3C家電熱門新聞

黃色iPhone 14　未開賣就傳降價

延長電池壽命！5個iPhone充電小技巧　讓手機用更久

iPhone 15 Pro超強！Youtuber爆首搭3奈米A17工程機跑分成績

拯救瞎忙日常？網友狂推必備家電

過世媽LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

蘋果HomePod明年全新設計！　大改版有7 吋顯示螢幕

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

LINE也有ChatGPT了！與網頁版差異曝光

安卓也有了！　realme入門機種C55搭載「動態島」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

老人才用安卓？美國調查曝果粉平均年齡

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

IDC報告：2022年蘋果iPhone再次登上日本智慧手機出貨量榜首

IDC報告：2022年蘋果iPhone再次登上日本智慧手機出貨量榜首

根據外媒報導，儘管銷量下滑且市場疲軟，但蘋果在2022年全年繼續主導日本智慧手機市場市佔。由於iPhone 14 Pro的生產問題，2022年第四季對蘋果來說非常艱難，更拖累全年表現，然而新數據顯示，儘管存在障礙，蘋果仍保持其在日本的主導地位。

老人才用安卓？美國調查曝果粉平均年齡

老人才用安卓？美國調查曝果粉平均年齡

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

外媒爆iPhone 15 Pro螢幕邊框實體照！　揭機身2大變革

外媒爆iPhone 15 Pro螢幕邊框實體照！　揭機身2大變革

人車摔進河　iPhone「SOS緊急服務」救了他

人車摔進河　iPhone「SOS緊急服務」救了他

關鍵字：

iPhone

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

快訊／張育成凌晨感性發文

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面