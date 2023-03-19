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初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

▲未拆封初代iPhone。（圖／取自LCG Auctions）

▲未拆封初代iPhone。（圖／取自LCG Auctions）

記者高兆麟／台北報導

蘋果2007年出廠的初代iPhone拍賣價節節攀升，外媒爆料，一名蘋果工廠前員工委託友人拍賣存放了16年未拆封過的初代iPhone，最終以54904美元（約新台幣168萬元）售出，超過原始售價599美元（約新台幣1.83萬元）91倍以上。

《MacRumors》指出，這款初代iPhone是由RR Auction代表一位蘋果前員工出售的，未拆封第一代原裝 Apple iPhone，型號 A1203，訂購 MA712LL/A (8GB)。

特別的是，盒子上印有真人大小的 iPhone 圖像，螢幕上有12個圖標，顯示它是最早生產的（2007 年）；因為iTunes 的第13個圖標在當年晚些時候問世。處於全新的出廠密封狀態。初代iPhone手機盒中附上一個AT&T包和有關費率計劃和 iPhone啟用的傳單。發貨人指出，他在2007年這款手機發佈時購買了這款手機，但作為 Apple 員工的工作也收到了一部；因此，此備件從未打開過。

不過，這並非初代iPhone最高得標紀錄，今年2月也爆出有收藏家以6.3萬美元（約新台幣192.87萬元）高價標下初代iPhone，超過原始售價105倍。

RR Auction 還出售了一台「未公開」的Apple-1 電腦，售價不詳，其他Apple設備和紀念品也拍出了高價。

蘋果電腦前高層Del Yocam 的古董級麥金塔「Macintosh Plus」售價 26,590美元（約新台幣8.25萬元），較原始售價2599美元（約新台幣7.95萬元）高出10倍；Macintosh 128K 原型機售價 16,500 美元(約新台幣50.49萬元)，較原始售價2495美元（約新台幣7.63萬元）高出6.61倍；Apple Lisa 售價 81,251 美元（約新台幣248.63萬元），較初發表時售價9995美元（約新台幣30.58萬元）高出8.12倍。

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