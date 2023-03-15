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iPhone 15加密USB-C接頭拒和安卓通用　歐盟規定只剩1漏洞能鑽

▲外媒盤點五大充電小技巧。（圖／取自idropnews）

▲iPhone 15就算使用USB-C，也可能要求MFI認證。（圖／取自idropnews）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果的iPhone 15系列應該會正式改成USB-C充電孔，但先前的爆料指出，富士康替蘋果量產的USB-C接口仍需要MFI（Made for iOS）認證，否則數據傳輸和充電速度會受限，與歐盟規定的訴求背道而馳。

根據《Gizchina》報導，歐盟希望達到快充標準統一，規範手機的充電孔需有USB-C接口，如果充電電壓高於5V或電流高於3A，就必須遵守USB PD規範，如此一來，各品牌不再會有充電速度的不公平限制，同時也能確保使用任何充電器時，能有一樣的速度。

▲iPhone 15將搭載USB-C。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15據傳將搭載USB-C。（圖／取自9to5mac）

歐盟設立此限制的目的，是為了降低用戶買充電頭、電線等物品的速度，如果蘋果持續推行MFI USB-C認證，就會和歐盟的訴求背道而馳，將在歐洲市場違法。

這對蘋果而言絕對是個壞消息，不過針對這項規範，蘋果還有一個漏洞可以鑽，就是不去限制充電功率，而用戶只在需要數據傳輸時，必須使用MFI。

歐洲議會和歐盟27個成員國去年6月達成協議，自2024年開始手機和其他電子設備將有標準化充電站，統一使用USB-C充電口，這對蘋果的打擊最大，根據目前時間來看，蘋果最晚將在iPhone 16開始使用USB-C。

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