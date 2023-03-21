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快訊／蔡適應不選2024　林右昌盼大局為重「為自己贏公道」

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲內政部長林右昌接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

現任基隆市立委蔡適應20日拋出震撼彈，將全心投入2024總統輔選，不會參選2024立委連任。對此，甫卸任基隆市長的內政部長林右昌21日受訪表示，仍盼蔡適應藉由這次立委選戰和總統大選，重新振作而起，為基隆而戰，為基隆未來的福祉、建設來努力打拚，相信這樣一定還可以重新贏得市民的認同。

立法院院會今天繼續邀請行政院長陳建仁，率領相關部會首長進行施政報告並備質詢。

林右昌會前聯訪時，媒體關注蔡適應表態不會參選2024立委連任一事，他坦言，「我是勸他（蔡適應）啦」，因為政治從來都不是一個簡單的事情，選戰過程裡面的抹黑非常多，但是要相信人民的智慧以及最後的選擇，「我是建議他，現在論文既然已經回復給他了，而且還他一個清白跟公道，我是建議也勸他，應該藉這個機會，在什麼地方跌倒，就從什麼地方站起來」。

林右昌說，應該重新利用選戰過程，讓人民更了解、認識蔡適應，也讓過去的這些抹黑、惡意攻擊，透過選戰過程去釐清，清者自清，應該重視人民的智慧，在選戰裡面贏得勝選，為自己贏得公道。

「大家都知道，我不太會罵人」，林右昌自稱，他是個性蠻溫和的人，不過，選戰過程裡面有很多攻防，大家都希望有政策說明，選舉的計畫及行動也要到位，不過，台灣是民主的社會，人民的眼睛是雪亮的，即使競選過程有很多風風雨雨、攻擊的行動，最終必須尊重人民的選擇。

至於林右昌事前是否知情此事？林右昌說，其實前天他就跟蔡適應聊過，「當然他有他的想法，不過，地方上還是有很多人勸進他」，也覺得這場選戰是讓蔡適應證明清白，並且讓市民了解蔡適應過去兩任立委，為基隆做的服務，特別蔡適應是公督盟評鑑第一名的立委，這點應該讓市民知道，重新得到市民的支持。

媒體詢問，上周民進黨主席賴清德與正國會成員餐敘，會中是否觸及相關議題？林右昌說，席間賴清德知道學倫案朝向正面的方向發展，當天大家得到這個訊息，也恭喜蔡適應，大家幫他鼓掌；至於自己的話，前天他跟蔡適應深談很久，「當然他有他的想法，但我還是勸他以大局為重，以總統、立委選舉為重，這個選舉是還他清白的機會」。

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