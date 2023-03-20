美福大火免罰600萬　自救會遞狀提告！桃園環保局提2點建議

▲美福大火挨罰600萬獲撤銷，桃園環保局說明。（圖／牛煦庭服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福冷凍倉儲去年3月發生大火，救災、善後，長達30餘天，前市長鄭文燦市府團隊當時為釋群疑，援用廢清法、空污法裁處各100萬及500萬罰鍰，以示重懲。豈料，美福公司訴願皆獲勝訴，最終竟撤銷原處分，分文不罰，美福大火公害自救會獲悉此一不公結果，20日正式遞狀啟動民事集體訴訟。

針對美福大火造成嚴重空污卻免罰，桃園市環保局20日說明有關美福大火案，近一年來以空污法、廢清法處分歷程，環保局將採下列精進作為：

(一) 建議空污法儘速修法：環保局從美福倉儲大火空污問題，已注意到現有法律面與實務面以及民眾期待重大落差：桃園市轄內設有許多大型倉儲，且有實際從事肉品或食品之儲存、運輸等，也因要保持低溫需耗費大量電力，故實務上若管理出現瑕疵生成燃燒，容易造成大量空氣污染物影響居民。

現行空污法32條第1項第3款立法意旨在於，「未符合堆置物特性之不當管理行為而導致堆置物自燃之情事。」卻排除工廠在實務上所有機電設備、消防通風設備的管理，僅以物品自燃為告發要件。如此，恐因該類型倉儲火警造成大量空氣污染物，產生民怨，環保機關卻無法可罰，展現公權力。故環保局建議環保署應依地方政府所遭遇之實務與民怨適當修法，以符合社會對公平正義之期待。

(二)建議廢清法擴大列管範圍：有關廢棄物清理法部分，環保署112年3月9日函復本局，美福公司（倉貯業務）非廢清法指定公告事業，本局已再建議環保署將倉貯業務納入指定公告事業，以擴大列管。