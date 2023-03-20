馬英九赴陸影響藍2024布局？　蕭旭岑：顧大局的人會單純處理

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑談馬訪陸記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，預計將訪問多座城市。對於是否會對2024年選舉造成影響？基金會執行長蕭旭岑今（20）日召開記者會表示，馬英九是個顧全大局的人，國際、國內情勢都很複雜，既然是到大陸祭祖這麼單純的事，就單純化處理。

蕭旭岑指出，預計訪問南京、武漢、長沙（湖南祭祖）、重慶、上海等城市。馬英九也將帶領馬英九基金會大九學堂30位青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大學生進行交流。

蕭旭岑說，兩岸這幾年進入中斷狀態，能夠讓年輕人交流可以降低目前的緊張情勢，當年輕人越認識彼此，每增進一份情誼，風險就會少一分，買再多武器，也不比不上彼此的互相了解，馬英九認為這是解決目前當年兩岸敵意上最重要的解方。

蕭旭岑進一步直言，如果能夠為兩岸和平盡一份心意，馬英九責無旁貸。兩岸年輕人越是交流，氣氛就越是緩和，兩岸目前最大的問題，是人民之間的敵意上升，解鈴還須繫鈴人，如果能夠讓大陸民眾了解台灣不是敵意相向，台灣年輕人願意交流，兩岸還是很多議題可以談，戰爭風險也能降到最低。

蕭旭岑表示，馬英九屆滿73歲，馬英九從事兩岸工作將近40年，卻沒有去過大陸，考量他年過70歲，疫情也已解封，讓他去大陸祭祖盡孝道；這次成員有國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人和他都會隨行。