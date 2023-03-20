市區狂飆撞死騎士！男坐輪椅求交保：有2千萬可賠　家屬怒批鬼扯

記者黃宥寧／台北報導

52歲胡姓男子去年駕駛車輛從彰化北上欲找女兒，卻無視號誌燈號以時速120公里在士林區狂開，進而撞擊停等紅燈的廖姓駕駛車輛，再逆向輾斃陳姓騎士，肇事後激動喊「我要搶救世界」等語，被依殺人等罪起訴羈押至今。今（20日）法院開庭，胡從看守所被提訊，步履蹣跚下囚車後，緩慢坐上輪椅並由法警推至法庭。

據了解，胡男右腿因舊疾復發加左腿因車禍釀傷，因此開庭才得坐上輪椅。開庭時，身型瘦弱的胡強調「我沒有殺人意思」，因為不認識被害人，但對於車禍造成的死亡及傷害結果，接著更說「我是疲勞駕駛」；其法扶律師指出，胡犯罪事實均坦承，主觀上是疲勞駕駛導致死亡。

由於起訴指出，胡男用藥紀錄、精神鑑定顯示，他患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，且施用過毒品，其精神病症與案發行為「具部分相關性」，但其行為動機應有部分現實性，行為的目的也在幻覺與疲勞駕駛混和，導致辨識行為違法情緒，行為能力顯著減低事實，依法可得減輕其刑。

因此，三軍總醫院精神科曾念生醫師今以專家證人身份，針對胡的精神鑑定結果接受交叉詰問，釐清胡「犯案當下」是否有辨識能力。曾總結指出，胡開車造成傷亡，不完全是被施用安非他命「幻覺」誘發，還有一個現實動機（找女兒）及疲勞駕駛，導致顯著降低，應符合刑法第19條第2項，減輕其刑。

▼胡男當時衝撞停紅燈汽、機車，陳姓保全遭輾斃身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

胡涉施用安非他命，第一次篩檢時呈現陽性，複檢為陰性，審判長也問公訴檢察官是否有要變更起訴法條，檢察官則回答「會回去思考一下」。陳姓死者家屬坐在告訴人席，壓抑不住憤怒情緒看著被告席的胡問「你知道你有精神病嗎？」其委任律師則說「被告應該為自己吸毒造成結果負責」，胡的律師說，最後檢驗為陰性，雖有殘留，是否與車禍有相關性上有疑慮。

審判長問和解狀況及羈押期屆滿意見，胡的律師說，被告女兒似乎因父親事情，導致精神狀況不好，無法工作，也無法協助處理保險問題，胡則向法官求交保說「讓我交保出去處理保險，如果被羈押對當事人不是好事」，且保險有期限，他意外險保2千萬，不幸造成死亡可賠2千萬。

▼胡下囚車坐輪椅模樣相當狼狽。（圖／記者黃宥寧攝）

這樣的說法也讓家屬再次暴怒說「別鬼扯！毒駕、酒駕保險公司都不會賠，你就算保再多也沒用」，並強調已聲請房子假扣押，因此反對給交保，公訴檢察官認有繼續羈押必要；胡的律師說「被告精神狀況服藥尚穩定，雙腳有殘疾」因此無再犯之虞，因此請求交保。法官諭知改訂4月12日續行審理。

全案起源於，胡男去年7月1日晚間10時許，開車從國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈，4時31分行經承德路4段交岔路口，見前方為紅燈，竟以120公里時速，衝撞由廖姓男子駕駛停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車向右偏逆向駛入承德路4段，再輾過陳姓騎士，導致陳男流出大量鮮血，藍白拖鞋落在胡男車輛底下當場慘死。胡涉嫌施用二級毒品部分，無法證明是吸毒後肇事，另案偵辦中。