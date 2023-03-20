　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市區狂飆撞死騎士！男坐輪椅求交保：有2千萬可賠　家屬怒批鬼扯

記者黃宥寧／台北報導

52歲胡姓男子去年駕駛車輛從彰化北上欲找女兒，卻無視號誌燈號以時速120公里在士林區狂開，進而撞擊停等紅燈的廖姓駕駛車輛，再逆向輾斃陳姓騎士，肇事後激動喊「我要搶救世界」等語，被依殺人等罪起訴羈押至今。今（20日）法院開庭，胡從看守所被提訊，步履蹣跚下囚車後，緩慢坐上輪椅並由法警推至法庭。

據了解，胡男右腿因舊疾復發加左腿因車禍釀傷，因此開庭才得坐上輪椅。開庭時，身型瘦弱的胡強調「我沒有殺人意思」，因為不認識被害人，但對於車禍造成的死亡及傷害結果，接著更說「我是疲勞駕駛」；其法扶律師指出，胡犯罪事實均坦承，主觀上是疲勞駕駛導致死亡。

由於起訴指出，胡男用藥紀錄、精神鑑定顯示，他患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，且施用過毒品，其精神病症與案發行為「具部分相關性」，但其行為動機應有部分現實性，行為的目的也在幻覺與疲勞駕駛混和，導致辨識行為違法情緒，行為能力顯著減低事實，依法可得減輕其刑。

因此，三軍總醫院精神科曾念生醫師今以專家證人身份，針對胡的精神鑑定結果接受交叉詰問，釐清胡「犯案當下」是否有辨識能力。曾總結指出，胡開車造成傷亡，不完全是被施用安非他命「幻覺」誘發，還有一個現實動機（找女兒）及疲勞駕駛，導致顯著降低，應符合刑法第19條第2項，減輕其刑。

▼胡男當時衝撞停紅燈汽、機車，陳姓保全遭輾斃身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼駕駛衝撞停紅燈汽、機車，正騎車前往中國醫藥大學附設醫院上班的保全，慘被撞飛身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

胡涉施用安非他命，第一次篩檢時呈現陽性，複檢為陰性，審判長也問公訴檢察官是否有要變更起訴法條，檢察官則回答「會回去思考一下」。陳姓死者家屬坐在告訴人席，壓抑不住憤怒情緒看著被告席的胡問「你知道你有精神病嗎？」其委任律師則說「被告應該為自己吸毒造成結果負責」，胡的律師說，最後檢驗為陰性，雖有殘留，是否與車禍有相關性上有疑慮。

審判長問和解狀況及羈押期屆滿意見，胡的律師說，被告女兒似乎因父親事情，導致精神狀況不好，無法工作，也無法協助處理保險問題，胡則向法官求交保說「讓我交保出去處理保險，如果被羈押對當事人不是好事」，且保險有期限，他意外險保2千萬，不幸造成死亡可賠2千萬。

▼胡下囚車坐輪椅模樣相當狼狽。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 胡金豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

這樣的說法也讓家屬再次暴怒說「別鬼扯！毒駕、酒駕保險公司都不會賠，你就算保再多也沒用」，並強調已聲請房子假扣押，因此反對給交保，公訴檢察官認有繼續羈押必要；胡的律師說「被告精神狀況服藥尚穩定，雙腳有殘疾」因此無再犯之虞，因此請求交保。法官諭知改訂4月12日續行審理。

全案起源於，胡男去年7月1日晚間10時許，開車從國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈，4時31分行經承德路4段交岔路口，見前方為紅燈，竟以120公里時速，衝撞由廖姓男子駕駛停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車向右偏逆向駛入承德路4段，再輾過陳姓騎士，導致陳男流出大量鮮血，藍白拖鞋落在胡男車輛底下當場慘死。胡涉嫌施用二級毒品部分，無法證明是吸毒後肇事，另案偵辦中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
市場雞蛋每斤飆破110元！　蛋商：很難再有80元以下價格
快訊／樂天女孩再選進7人！　李多慧背號公布
大學生集體淫亂出事了！　邁阿密海灘市宣布緊急狀態
「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿
失智父躺屎尿堆身亡！　桃園夫妻狠狠虐死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

超衰！台中嬤抱7月大孫女走路邊　遭三寶女騎士從後方撞倒

外籍男倒車肇事這下慘了！酒駕、持有大麻還逾期停留

美福大火挨罰600萬竟撤銷！　議員批：行政裁罰是騙局

烏來女好心餵鄰居狗慘被撲咬　差3cm斷頸動脈....跌倒還撞傷頭

台66聯結車撞路肩掃街車「折甘蔗」　西向狂塞1小時

摔破疫苗「餵女嬰碎玻璃」！衛生局出動了　天兵護理師下場曝光

驚悚畫面曝！台中女撞3攤販+2民宅落跑　蔥油餅老闆無限期休攤

三重男用餐突倒地沒心跳！CPR+電擊救回　今開心出院

市區狂飆撞死騎士！男坐輪椅求交保：有2千萬可賠　家屬怒批鬼扯

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

超衰！台中嬤抱7月大孫女走路邊　遭三寶女騎士從後方撞倒

外籍男倒車肇事這下慘了！酒駕、持有大麻還逾期停留

美福大火挨罰600萬竟撤銷！　議員批：行政裁罰是騙局

烏來女好心餵鄰居狗慘被撲咬　差3cm斷頸動脈....跌倒還撞傷頭

台66聯結車撞路肩掃街車「折甘蔗」　西向狂塞1小時

摔破疫苗「餵女嬰碎玻璃」！衛生局出動了　天兵護理師下場曝光

驚悚畫面曝！台中女撞3攤販+2民宅落跑　蔥油餅老闆無限期休攤

三重男用餐突倒地沒心跳！CPR+電擊救回　今開心出院

市區狂飆撞死騎士！男坐輪椅求交保：有2千萬可賠　家屬怒批鬼扯

數位部非同步衛星網路設備運抵馬祖　確保緊急狀況基本通訊

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工慰問金

東森新媒體OMO廣告業務平台獲玉山獎首獎　蔡英文親自接見表揚

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

8歲老貓「半臉遭腫瘤侵蝕」失去左耳　滿臉悲傷即將進收容所

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

34組人搶2字頭林口名宅　贏家每坪加價16萬才勝出

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

他接手飛特立2個月掏空7千萬　下場曝

「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光

獨／寵物展米克斯咬傷柴柴　雙方飼主和解　　

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

彰警督察組長看A片　火速遭拔官

絕版BMW敞篷i8現身台中　狂野聲浪引注視

炒飯正妹內幕藏2年！圤智雨：我設計的

高雄警掃黑首見iPhone型手槍　「西藥房」如軍火庫

警官新婚1年辦公室看A片　側錄檢舉內幕曝

BP門票詐騙又一樁！5歌迷匯13萬「根本沒票」

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！台中女撞3攤販+2民宅落跑

驚悚畫面曝！台中女撞3攤販+2民宅落跑

台中一名吳女昨（19）日駕駛黑色轎車行經大雅學府路，突然因不明原因衝撞路邊至少4間攤販，女子肇事後徒步離去，警方聯絡上車主陳男，陳供稱昨晚車輛借給女友開，警方已聯絡駕駛要求到案說明。

獨／台中400萬E350停路邊挨撞！心痛畫面曝

獨／台中400萬E350停路邊挨撞！心痛畫面曝

馬英九月底赴陸12天　張麗善：不用政治解讀

馬英九月底赴陸12天　張麗善：不用政治解讀

台南十大傳奇台銀「抗議車」　5度回歸再被拖走

台南十大傳奇台銀「抗議車」　5度回歸再被拖走

南柴山大樹驚見規律孔洞　警現勘後給答案

南柴山大樹驚見規律孔洞　警現勘後給答案

關鍵字：

士林地院殺人未遂殺人精神鑑定過失傷害過失致死

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

崔咪老公道歉了！

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面