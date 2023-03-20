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大陸 大陸焦點 特派現場

疫後復甦／哈囉「超級工廠」2月招聘逾200人　拚日產4000輛車

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲哈囉電動自行車超級工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／天津報導

封城、核酸、控管…大陸今年向嚴格的防疫措施揮手告別，全力恢復經濟民生。哈囉電動自行車在天津的超級工廠亦是蓄勢待發，負責人向《東森新媒體ETtoday》透露，今年4月訂單量翻了4倍，超過8萬輛。

大陸近年力推「雙碳」計畫，去年召開的中共二十大做出新部署。在低碳和智慧化出行的需求下，電動自行車的市場規模超過700億元（人民幣，下同），未來5年預計突破千億元。

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 即將投放市場的電動自行車。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

上海哈囉集團2021年在天津建造了電動自行車超級工廠，投資總金額達到3.8億元（約新台幣17億元），3月日產3000輛電動自行車，其中分為共享和投放客戶端兩種電動自行車，比例大約是5比2。

不過，2022年的疫情封控令製造業陷入營業額銳減等問題。哈囉電動自行車事業部負責人汪洋表示，最慘的時候，訂單一個月剩2萬輛，每個月的產能只開到700輛。

大陸走出疫情封控後，政府大力刺激製造業復甦。數據顯示，大陸1月製造業採購經理指數為50.1，較前一個月上升3.1，為時隔3個月後重回「擴張」區間，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數亦明顯回升。

汪洋指出，他們在春節後明顯感受到「忙起來了」，2月在政府幫助下，一共招聘了200多名新員工，現在整個工廠有約700人，3月訂單已經超過8萬輛，預計4月可以突破10萬輛，每日提產至4000輛。

▼ 電動自行車事業部負責人汪洋 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

哈囉作為電動自行車賽道的新興勢力，主打「智慧化+低價」的市場組合。汪洋介紹，在智慧化方面，提升「人機交付」功能，推出「智能頭盔」，民眾在掃QRcode後，需要取下安全帽戴上，並扣好安全扣，車子才能通電騎行；騎行途中取下安全帽或解開鎖扣，車子都會發出提示並斷電。

▼ 哈囉主打智慧化，推出了「智能頭盔」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

低價是哈囉電動自行車的另一大優勢，線上商店展示的所有電動自行車售價均低於4000元（約新台幣1.8萬元）。汪洋指出，主要有2個原因，第一是注重提高工人效率，經過半個月的磨合和訓練後，生產速度能翻倍；第二是投入成本大，原料週轉速度快，「可能今天生產明天就調到市場了，所以不會產生原物料滯銷的情況。」

▲▼ 電動單車,哈囉,哈囉出行,電動自行車,工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲工廠內部 。（圖／記者蔡儀潔攝）

哈囉電動自行車的集團近年的經營狀況引發關注，招股書顯示，2018-2020年包含共享自行車和電動自行車的兩輪業務的毛利率雖然轉正，但公司整體仍處於淨虧損狀態。 對此，汪洋指出，現階段的投入由共享轉向客戶端的電動自行車，已經從開始的虧損轉為逐漸盈利狀態，看好疫情過後的市場需求。

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