陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」　4月訂單達120%

▲敏信公司的汽車零部件生產線。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／天津報導

落幕不久的大陸全國兩會釋放「拚經濟」的明確訊號，位於天津的全球百強汽車零部件工廠負責人直言「氛圍很濃厚」，4月訂單已經達到預期目標的120%，「我們還在迅速回暖。」

2022年對大陸汽車市場來說，無疑是「超級寒冬」，在嚴格的疫情封控下，有超過73%經銷商無法完成銷量任務，衝擊範圍涉及整個汽車領域。

▲天津敏信公司產品包括TOYOTA、賓士、長城等。（圖／記者蔡儀潔攝）

台資公司天津敏信作為上游企業，負責生產汽車飾條、前保險桿等，顧客包括TOYOTA、賓士等。金屬車身產品線副總經理趙祥全表示，整體汽車行業受挫有多個因素影響，包括俄烏衝突、經濟環境及民眾消費意願等。

大陸新一任總理李強13日在總理記者會上，重點緊扣「拚經濟」，分別在宏觀政策、擴大需求、改革創新及防範化解風險打出「組合拳」，為低迷的市場注入強心針。

趙祥全指出，作為汽車產業上游企業，主要受惠了3個點，第一是政策流程，今年計畫開工的大項目在立項、審批、開工等都非常快速；第二是人力資源，工廠用人問題得到系統的保障；第三是產業提升，鼓勵實現智慧型製造、資訊化建設等改造。

趙祥全表示，天津信泰和敏信總產值有12億元人民幣，北區園區建好後，預計每年產值能達到22億元人民幣；產能亦逐漸恢復，現在單月能做20萬台車子產品，4月訂單量已經達到預期的110%至120%，「我們還在迅速回暖」。

▲ 汽車工人在負責零件製造。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，復甦同時伴隨挑戰，趙祥全直言，現在汽車市場競爭愈加激烈，這意味著車廠對於汽車的開發週期越來越短，設計更加新穎，零件工廠跟進的速度也要越來越快，「對於我們來說要大家都要走出舒適圈，要打破我們之前的這種常規的開發模式。」

縱觀大陸車市，由特斯拉打響的「價格戰」尚未平息。敏信塑件產品線總經理張家明表示，目前降價是區域化的，對供應鏈而言，它反射的時間比較滿，供貨量亦是簽好長期購買合同，因此受到的影響不大，「不管市場怎麼變化，我相信這個蛋糕永遠在這裡，就要看我們願不願意、敢不敢、能不能去搶到。」

汽車製造業是天津這座大陸北方城市的重要支柱產業，其中，中國第一汽車集團TOYOTA在天津就擁有3個工廠，經開區基地的整車產能達到62萬輛，佔總產能的66%。

另外，天津港保稅區是大陸最大平行進口汽車集散地和銷售市場。海關數據顯示，2022年天津汽車進口10.9萬輛，增加83.1%，價值595.5億元人民幣，增長89.6%，價值增速較全大陸平均水平快88.4%。