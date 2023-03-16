陸兩會後首虎落馬！重慶人大常委會原副主任鄭洪被查　已退休5年

▲重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸2023年全國兩會剛剛閉幕。3月16日，大陸中央紀委國家監委網站發布通報稱，重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據《上觀新聞》報導，公開資料顯示，鄭洪出生於1955年5月，重慶江津人，曾在重慶市下轄的多個區縣工作，先後任大足縣委書記，合川市委書記，九龍坡區委副書記、區長、區委書記等職。

2008年，鄭洪出任重慶市人大常委會副主任、黨組成員。2012年，他兼任重慶市總工會主席。2015年，他任重慶市人大常委會副主任、黨組副書記，市總工會主席。2018年，重慶市人大常委會換屆，鄭洪不再擔任上述職務。

鄭洪是2023年以來第八個落馬的中管幹部（編按：在中組部備案的幹部，任免權在中共中央，一般中管幹部為副部級以上。），此前7人為，山東省青島市政協原主席汲斌昌，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華，河北省人大常委會原副主任王雪峰，遼寧省大連市政協原主席、黨組書記郝宏軍，湖南省政協原黨組成員、副主席易鵬飛，新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員焦小平，國家能源投資集團有限責任公司原黨組成員、副總經理李東。