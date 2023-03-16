　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸兩會後首虎落馬！重慶人大常委會原副主任鄭洪被查　已退休5年

▲重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝自新京報）

▲重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸2023年全國兩會剛剛閉幕。3月16日，大陸中央紀委國家監委網站發布通報稱，重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據《上觀新聞》報導，公開資料顯示，鄭洪出生於1955年5月，重慶江津人，曾在重慶市下轄的多個區縣工作，先後任大足縣委書記，合川市委書記，九龍坡區委副書記、區長、區委書記等職。

2008年，鄭洪出任重慶市人大常委會副主任、黨組成員。2012年，他兼任重慶市總工會主席。2015年，他任重慶市人大常委會副主任、黨組副書記，市總工會主席。2018年，重慶市人大常委會換屆，鄭洪不再擔任上述職務。

鄭洪是2023年以來第八個落馬的中管幹部（編按：在中組部備案的幹部，任免權在中共中央，一般中管幹部為副部級以上。），此前7人為，山東省青島市政協原主席汲斌昌，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華，河北省人大常委會原副主任王雪峰，遼寧省大連市政協原主席、黨組書記郝宏軍，湖南省政協原黨組成員、副主席易鵬飛，新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員焦小平，國家能源投資集團有限責任公司原黨組成員、副總經理李東。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
富邦Costco卡「進賣場無法刷」！　苦主曝慘況：一票人不知
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸兩會後首虎落馬！重慶人大常委會原副主任鄭洪被查　已退休5年

陸「香精大米」重出江湖！本地米「滴幾滴」就變泰國香米

住網紅森林酒店…她遭雨傘節咬「毒發搶救1個月」　酒店拒擔全責

習近平：世界不需要新冷戰　打民主旗號挑動分裂不得人心

21歲網紅載女伴「隧道飆重機」對撞身亡！父淚曝肇責：擔次要責任

關鍵！陸對台工作會議尚未召開　台學者：極可能上升最高層級

父工地意外、母罹癌亡　2孩子斗內直播主「花光643萬死亡賠償金」

陸版ChatGPT「百度文心」16日上線　內部對話「所有員工頂上」瘋傳

悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

陸宣布7項兩岸共通標準　潘賢掌：兩岸產業更好抵禦風險

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

陸兩會後首虎落馬！重慶人大常委會原副主任鄭洪被查　已退休5年

陸「香精大米」重出江湖！本地米「滴幾滴」就變泰國香米

住網紅森林酒店…她遭雨傘節咬「毒發搶救1個月」　酒店拒擔全責

習近平：世界不需要新冷戰　打民主旗號挑動分裂不得人心

21歲網紅載女伴「隧道飆重機」對撞身亡！父淚曝肇責：擔次要責任

關鍵！陸對台工作會議尚未召開　台學者：極可能上升最高層級

父工地意外、母罹癌亡　2孩子斗內直播主「花光643萬死亡賠償金」

陸版ChatGPT「百度文心」16日上線　內部對話「所有員工頂上」瘋傳

悍婦「長凳砸頭」暴揍代駕小哥！撂話老公是公安：今天就要打死你

陸宣布7項兩岸共通標準　潘賢掌：兩岸產業更好抵禦風險

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦　月薪12萬徵才

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送！揭錄影前超糗真相：不知要接什麼

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

大陸熱門新聞

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

21歲網紅載女伴隧道飆重機對撞身亡！父淚曝肇責

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

男殺5貓　遭圍毆「逼吃貓屎」大便抹臉

陸版ChatGPT「百度文心」16日上線 內部對話「所有員工頂上」瘋傳

關鍵！陸對台工作會議未召開

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」 芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

龍真現世？修路挖出巨型龍爪覆蓋著鱗片

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞 小米、TP-Link都上榜

男子拿「冥紙」買肉　老闆娘竟默默收下

航空業者曝兩岸直航考量：不敢打包票

陸再爆「香精大米」　年賣上千噸

長榮「深圳、廣州、杭州」復航時刻出爐

更多熱門

相關新聞

大陸兩會換屆　官媒：有領導人主動退位高風亮節

大陸兩會換屆　官媒：有領導人主動退位高風亮節

大陸「兩會」正式閉幕，「習家班」全面掌控。官媒《新華社》13日晚發文指出，兩會換屆人事醞釀過程中，「一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節。」

李強首秀與數百記者過招！　10問10答談「想特別做好的事」　

李強首秀與數百記者過招！　10問10答談「想特別做好的事」　

3年防疫有必要？　李強：很了不起！

3年防疫有必要？　李強：很了不起！

李強首亮相！直言GDP5%目標「不容易」

李強首亮相！直言GDP5%目標「不容易」

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

關鍵字：

2023兩會首虎副部級鄭洪

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

登記6000元！22起日每日兩組

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面