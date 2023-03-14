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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會後習家班全領軍　新華社大讚：有領導人主動退位「高風亮節」

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

▲大陸「兩會」正式閉幕。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「兩會」正式閉幕，「習家班」全面掌控。官媒《新華社》13日晚發文指出，兩會換屆人事醞釀過程中，「一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節。」

新華社13日晚間刊出長文「擔當時代重任　創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實」，當中揭露官方對這次兩會換屆的人事決策過程。文章指出，「二十大閉幕後，黨中央對新一屆國家機構和全國政協領導人員產生問題進行專門研究，在一定範圍內進行醞釀，聽取意見。」

文章強調，「黨中央明確，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』。」

文章提到具體要求有，嚴把人選「政治關、廉潔關、形象關」，「新提名人選一般應為1955年1月1日以後出生」、「新提拔的黨員領導幹部要擔任正省部長級領導職務5年以上，適當考慮能夠幹滿兩屆的同志」。

文章進一步指出，對二十屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，也就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取黨和國家領導幹部、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責人和其他十九屆中央委員的推薦意見和有關建議。文章還點明，習近平總親自進行個別談話調研，2022年4月至6月，習近平總書記和中央有關領導同志聽取了300多人的意見建議。

文章最後還強調，「新一屆國家機構和全國政協領導人員進退比例適當、結構科學合理，素質高、能力強、形象好。」
 

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