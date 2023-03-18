郭台銘再談缺蛋「可喝牛奶代替」　選後首同框高虹安：修好棒球場

▲鴻海創辦人郭台銘表態18日出席活動，狂CUE台下同樣出席活動的子弟兵高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選將於明年1月登場，鴻海創辦人郭台銘是否會回國民黨、是否有意角逐2024、副手會是誰，都是目前政壇熱門話題。郭台銘18日出席活動時，面對媒體詢問一概不回應，但值得注意的是，同場出席的還有子弟兵新竹市長高虹安，他在台上演講時也不斷CUE高虹安，互動引發聯想。

郭台銘18日出席第三屆竹科預防醫學論壇，入場時面對媒體詢問總統大選相關問題，只是快速走入會場，一概不予以回應。郭台銘演講時，以「上醫防未病、樂活120」為主題，分享人生目標是樂活到120歲，強調每個人都應天天健檢（每天量血壓、每周量血糖），要樂活就要吃得健康、睡得安穩、動得規律。

郭台銘也談到社會時事，包含缺蛋及兩岸局勢，認為台灣不會有戰爭，大家也不要每天煩惱有沒有蛋吃，真的吃不到蛋可以用牛奶代替，同時狂CUE同樣出席活動的子弟兵高虹安，希望高虹安好好的把棒球場修好，這也是2人在市長選舉後首度同台，在台下兩人並肩而坐互相寒暄，不禁讓外界猜測，郭台銘是否有意與民眾黨主席柯文哲合體參選2024總統大選。

雖然郭台銘日前表態，有意代表國民黨參選2024總統大選，近日卻傳出黨主席朱立倫將循「伯公模式」，徵召新北市長侯友宜代表國民黨出戰，導致他的立場變得相當尷尬，近日面對媒體詢問相關問題，只簡單回應「謝謝」相當低調。郭董未來究竟會做出什麼選擇，各界都在高度關注。