侯友宜批選策會「黑金復辟」　朱立倫曝已通話：檢討但名單不影響

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（16）日罕見針對國民黨務開砲，對於立委傅崐萁等人入列選策會，侯透過臉書痛批「拒絕黑金在任何政黨出現...黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」。對此，國民黨主席朱立倫表示，稍早已跟侯友宜通過電話，雙方的立場都是一樣「堅持、堅定反對所有黑金」。朱並正面呼應侯，「黑金絕對不能復辟」！

▲朱立倫受訪。（圖／記者許靖騏攝）

朱立倫今早出席智庫「缺水又缺電」記者會，會後接受媒體聯訪。針對侯友宜臉書開砲一事，朱立倫首先予以正面回應「黑金絕對不能復辟」！朱強調，國民黨一定堅定此一立場，未來提出來的立委候選人一定都是清清白白、實實在在。

朱立倫表示，因為不希望選策會在過程中造成困擾，故本次選策會成員跟本次要初選的選區都沒有關係，主要是針對中南部艱困選區找尋優秀人才，主要是幫忙解決問題，而非製造問題，所以會虛心接受各方的意見。

朱立倫透露，稍早已經跟侯友宜通過電話，雙方的立場都是一樣「堅持、堅定反對所有黑金」，至於中南部艱困選區要找尋優秀人才，會聽取並歡迎各界的意見，包括所有直轄市長、縣市長來推薦人選、協調艱困選區。而中北部的優勢選區，則會持續進行初選，由各地方黨部負責。