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國中生健行活動「北港警亂入宣導」　正妹偵查佐超吸睛

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林國中為培養師生同儕間融洽和諧關係，增進身心健康與休閒好習慣，17日利用課外活動時間舉辦健行活動。北港警分局偵查隊偵查佐林玲妤與多名警員前往前往會場協助交通疏導、維護活動安全秩序，更特別在活動開始前進行識詐、阻詐、交通安全及婦幼安全宣導，在俏麗的偵查佐林玲妤生動解說下，國中生專注聆聽。

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局針對詐騙、交通安全等進行宣導，在俏麗的偵查佐林玲妤生動解說下，國中生專注聆聽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局指出，詐騙集團猖獗，如果接到久未聯繫的親友急需匯款情事，須提高警覺再三查證；在交通方面，特別向在場師生提醒高齡者盡量不要獨自駕駛交通工具，深夜外出著亮色的衣褲與配戴反光物件，遇路口如虎口，注意「車輛慢看停，行人停看聽」，也宣導勿酒後駕車與代駕的重要性；另外推播內政部警政署YouTube頻道「NPACareU婦幼抱抱」跟蹤騷擾宣導等影片」，以防範未然。

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

偵查隊偵查佐林玲妤表示，網路詐虛擬世界充斥詐騙陷阱，詐騙樣態日新月異，她針對學生族群日常中會遇到的網路交友及網路購物等，進行案例分享及詳細解說，讓在座的學生知道詐騙集團慣用的手法，不要掉入詐騙泥沼中。若有疑問請撥打 110 及 165 反詐騙專線向警察單位諮詢，方能保障自己之安全及權益。

▲北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局與會水林國中健行活動，進行交通疏導外更針對詐騙、交通安全等進行宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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