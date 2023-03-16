雲林議長涉賄遭押　民進黨團：遲來的正義...籲沈宗隆辭職

▲針對雲林縣議長遭羈押，民進黨雲林縣主委林金忠（中）表示，正義遲來比不來好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆昨（15）日被法院傳喚再開羈押庭、採合議庭方式審理，審判長為法官潘韋丞，經歷逾8小時爭辯，審議庭裁定議長沈宗隆和包商鍾慶郎收押禁見，同時禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。雲林縣長張麗善回應尊重且籲「勿枉勿縱」；民進黨雲林縣黨指為「遲來的正義」；雲林縣議會民進黨團總召張維崢籲「議長辭職」。

民進黨雲林縣主委林金忠表示，針對司法審理個案不表示意見，不過司法，當初法院裁定交保，當然有不一樣的看法，「行賄的羈押但收賄的卻交保」，令人質疑法規怎麼違背最起碼的比例原則，顯然針對掃地的司法尊嚴再度重踩一腳，針對今晨更審裁定，正義遲來總比不來好。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢表示，針對議長遭收押，希望司法勿枉勿縱，若有新的事證來羈押的話，相信能讓整個案件確實釐清，亦對整個雲林縣的政壇更加透明、清澈。

▲雲林縣議會民進黨團總召張維崢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張維崢進一步說明，站在整個民進黨團的立場的立場，檢方有掌握到新的證據而提出抗告、更審，沈議長也在今晨被裁定羈押禁見，之前台南議長賄選案國民黨團要求議長辭職以示對社會公平交代，希望比照辦理，也要求國民黨籍議長沈宗隆辭職以示負責。