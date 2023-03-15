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BMW「天才停法」霸佔2車格！離譜畫面在地人狂酸：省錢開名車

▲▼天才駕駛停2車格不付錢，創意停法慘遭在地人酸爆。（圖／翻攝臉書／斗六人社交圈）

▲這輛BMW名車一次佔用了2格停車位，還避開了地上的感應裝置，因此不必付錢。（圖／翻攝臉書／斗六人社交圈）

記者柯振中／綜合報導

隨著科技愈來愈進步，停車感應的方式也更加便捷。不過，雲林斗六一位民眾日前經過某處停車場，意外發現裡面停放了一輛名車，對方超蠻橫的停車方式讓他十分傻眼，只能拍照下來PO上網路，同時揶揄「你最聰明」，離奇的停車方式曝光後，車主也遭到在地人罵翻。

這名網友在「斗六人社交圈」分享照片，當時他路過某處停車場，意外發現了一輛豪車停放在裡面，不但一次佔用了2處車格，甚至還避開了地上的感應器，停2個位置還不用付錢，行為讓他看傻眼。

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▲▼天才駕駛停2車格不付錢，創意停法慘遭在地人酸爆。（圖／翻攝臉書／斗六人社交圈）

▲除了該輛BMW名車以外，還有許多駕駛有樣學樣。（圖／翻攝臉書／斗六人社交圈）

而網友分享了這張照片後，也有當地人張貼了照片，除了名車的車主以外，也有其他車主有樣學樣，3輛車整整佔用了6格，同樣也是不用付錢，實在是相當離譜。

不少在地人看完以後，不斷出言嘲諷，「原來還有這招」、「這樣才能省錢買雙B啊」、「都開進口車了…還如此貪小便宜心態，怪不得是位有錢人」、「這種人的素質被質疑也是很正常，這種錯誤的示範很要不得」、「有錢開名車，卻沒有錢繳停車費」、「停兩格收兩隔費用也合理」、「有錢買車，沒錢學開車。」

 

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