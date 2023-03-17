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斗六警局長親上廣播+電視　生動開講交安...宣導防詐

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

雲林縣斗六警分局長黃念生（左一）親上廣播電台宣導交安及防詐。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣斗六警分局長黃念生為加強警政工作宣導，提升民眾對交通安全及防制詐欺之觀念，日前親自前往「正聲雲林廣播電台」和「有線電視阿錡to新聞」節目直播間，宣導反詐騙和非號誌化路口行車安全，期望透過與節目主持人輕鬆的談話方式，讓收聽及收看節目的鄉親朋友加強交通安全及識詐宣導觀念。

黃念生至「正聲雲林廣播電台」受訪時，特別針對防制詐騙手法進行宣導，黃念生表示，目前統計最常見的五大詐騙類型為「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」和「假冒親友詐騙」，透過分享常見案例手法，宣導聽眾朋友遇到類似情形千萬不要受騙，如有任何疑問可立即撥打165或110詢問。

此外，黃念生也到有線電視「阿錡to新聞」節目宣導非號誌化路口行車安全的觀念與常識，提醒駕駛人「閃黃燈要減速、閃紅燈要停車」，在無號誌路口應減速慢行，並遵守「停」、「讓」規定，確認安全後再開車。馬路如虎口，開車、騎車上路多一分禮讓心，行經路口時應具備正確觀念，降低路口各項事故的發生機率，維護行的安全。

黃念生表示，警方除了參與轄內各類活動進行宣導，也透過參加電台或電視台節目訪問進行線上宣導，期望透過多元的宣導方式讓民眾對交通和警政等觀念有所重視，守護民眾的生命及財產安全。

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黃念生正聲雲林廣播電台有線電視阿錡to新聞宣導

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