「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採：比花錢做善事更開心

記者蔡佩旻／雲林報導

中南部連日氣候穩定，蔬菜主要產區維持溫和舒適、生長順暢，因貨量穩定但銷售緩慢，承銷商需求意願減弱，整體蔬菜交易行情呈跌多漲少。雲林黃姓農民種植近3分地大陸妹，因收購價低廉不敷成本，今（16）日開放免費自採，農民說，看到民眾笑瞇瞇採收比花錢做善事更開心。

▲大陸妹產地價格慘跌並持續低迷，農民棄收索性開放鄉親免費自採。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林二崙鄉一名黃姓農民種植福山萵苣（大陸妹），近3分地的種植成本約花費4萬元，在現下什麼東西都漲價的時期，所種植蔬菜卻反而價格不好，黃姓農民微微笑樂觀地說，這就是就是一個需求與供給的平衡失調，當產量過剩的時候的時候價格就會很差。

▲民眾開心握著菜直誇這些大陸妹相當漂亮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃姓農民說明，大陸妹從播種到成長約40天，自2月9日拍賣價格下跌至每公斤10元至今，一直未有起色，田邊盤商收購價10公斤約80~90元，扣掉成本加上紙箱、採工毫無利潤，上一波約2週前採收價格已經不佳，及全都棄收了，這回乾脆直接開放讓有需要的人免費自採。

▲黃姓農民苦笑，菜再種得再漂亮，價格低廉不敷成本也無用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃姓農民心血雖付諸流水，但卻笑著說，看著一顆顆翠綠漂亮的大陸妹，想著要全部棄置實在可惜，索性全部免費開放給有需要的鄉親、民眾自行採摘，黃先生也說，民眾都誇他種得好，這比花錢做善事更讓人開心。

▲大陸妹產地價格慘跌並持續低迷，雲林農民棄收索性開放鄉親免費自採。（圖／記者蔡佩旻翻攝）