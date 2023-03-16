栽種製造一條龍！雲林男3地種大麻設備超齊全　警破門查獲487株

▲雲林33歲吳姓男子分3個地點栽種大麻販賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林33歲吳姓男子在倉庫、自家住宅及租屋處等3個地點栽種大麻，雲林地檢署歷經2個月蒐證，掌握栽種位置與證據，於本月14日前往搜索，當場查獲大麻植株487株，並依法逮捕吳男，向法院聲請羈押獲准。

吳嫌自2022年10月間，分別在雲林縣臺西鄉承租的倉庫、自家住宅，以及麥寮鄉的租屋處栽種、製造大麻販賣，先將租屋處布置成適合大麻花生長的溫室環境，購買育苗盆放入培養土，再將大麻種子放入，定時灌溉、施肥，收成後使用研磨器將大麻花葉磨成粉末，捲成大麻香菸、大麻碇販售。

▲內部設備齊全，栽種、研磨製造販賣一條龍。



雲林地檢署檢察官林欣儀指揮彰化縣警察局溪湖分局、雲林縣警察局臺西分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦，歷經2個月密集蒐證、掌握位置，並握有相關販賣事證，隨即向法院聲請搜索票。

專案小組於本月14日前往栽種處執行搜索，當場查獲大麻植株487株，及相關栽培、乾燥設備，依法逮捕吳嫌，並查扣上開毒品與製毒工具，經檢察官訊問後，認為吳嫌涉犯毒品危害防制條例第4條第2項製造、販賣第二級毒品之重罪，且有逃亡、勾串證人、滅證之虞，並有反覆實施同一犯罪之事實，於本月15日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀，製造販賣者依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。