尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

▲南韓總統尹錫悅17日在東京某飯店接見前日相菅義偉。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅今（17）日進入到訪日行程中的第二天，上午先是在東京都內某飯店接見日韓議員聯盟與兩國財經界人士，其中包括前日相菅義偉，菅義偉給予此次日韓元首會談給予正面評價，同時提及福島核電廠廢水排放問題。下午，尹錫悅則前往慶應義塾大學，向日本學生與南韓留學生發表演說。

最新消息，稍早尹錫悅夫婦已結束所有訪日行程，登上返國班機。

根據《韓聯社》，尹錫悅17日上午在東京飯店內接見日韓議員聯盟、日韓親善協會中央會、日韓協力委員會等兩國交流親善團體，其中還包括了日本自民黨副總裁麻生太郎，以及就任日韓議員聯盟會長的前日本首相菅義偉。

南韓總統辦公室透露，尹錫悅向菅義偉表示，「光是韓日兩國能夠舉行元首會談，對於兩國關係正常化而言，無疑是一大發展」。對此，菅義偉則對此次能夠促成兩國元首坐下來好好談的結果給出高度評價。同時菅義偉承諾，日本政府已就福島核電廠廢水排放問題與國際原子能總署（IAEA）攜手執行計畫；尹錫悅回應，「需要以科學角度進行分析」。

尹錫悅還被安排接見了日本最大在野黨「立憲民主黨」黨高層，該黨黨代表泉健太結束與尹錫悅的面談後在東京眾議院第二議員會館召開記者會，表示雙方提到2018年日韓雷達鎖定爭議、慰安婦少女銅像（少女像）等問題，不過尹錫悅並未就此兩大議題給出具體答覆。

▼南韓總統尹錫悅17日出席日韓商業圓桌會議。（圖／CFP）

尹錫悅17日還出席由日本經濟團體聯合會舉辦的「日韓商業圓桌會議」，呼籲韓日兩國應就半導體供應鏈、氣候變遷、尖端科學技術、經濟安保等全球議題共同合作，尤其在數位轉換、半導體、電池、電動車等未來尖端新產業上更需取得合作。

在這場日韓商業圓桌會議，代表南韓出席的財經界人士包括四大財閥會長（三星電子李在鎔、SK集團崔泰源、現代汽車集團鄭義宣、LG集團具光謨）與樂天集團會長辛東彬、韓日經濟協會長金鈗（김윤）等12人；日本則由日本經濟團體聯合會會長十倉雅和（住友化學會長）、日韓經濟協會長佐佐木幹夫（三菱商事特別顧問）。

▼南韓財閥界人士出席日韓商業圓桌會議，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

▲日本經濟團體聯合會會長十倉雅和。（圖／CFP）

根據韓媒《中央日報》，李在鎔被現場記者問到該如何應對美國政府半導體補助等問題，他表示，「活到現在，當然朋友是愈多愈好、敵人是愈少愈好囉」。據悉，李在鎔從日本慶應義塾大學經營管理研究所畢業，在日本政界、財經界高層中擁有廣闊的人脈。

另外，尹錫悅17日下午至慶應義塾大學向現場日本學生、南韓留學生發表演說，他談到了日本明治時期的思想家岡倉天心曾說過「勇氣是生命之鑰」，向現場學生強調未來世代（MZ世代）是韓日兩國的未來，並提到了1998年韓日兩國《金大中－小淵惠三宣言》，呼籲兩國政府與民間各方面的領導應促進韓日青年積極交流溝通。

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