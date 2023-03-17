日相岸田美食款待尹錫悅！飲美酒大啖蛋包飯　混酒強調日韓融合

▲尹錫悅、岸田文雄16日晚間在東京銀座知名洋食餐廳「煉瓦亭」續攤晚餐，兩人將韓國燒酒、日本啤酒混合著喝。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅昨（16）日抵達東京後，與日本首相岸田文雄進行長達84分鐘的會談，雙方協議重啟穿梭外交（shuttle diplomacy），同時日本解除對南韓的出口限制，至於南韓則撤回在WTO對日本提出的訴訟，並恢復日韓軍事情報協定（GSOMIA）效力。晚間，尹錫悅與岸田夫婦前往銀座高級餐廳用餐，並在結束後至知名洋食餐廳「續攤」。

此次尹錫悅訪日可以說是重啟睽違12年的日韓雙邊穿梭外交，為了接待尹錫悅訪日，日本政府罕見安排「續攤」，一個晚上享用兩頓晚餐，不僅能讓尹錫悅重尋過往赴日旅遊回憶，更為尹錫悅、岸田文雄透過對話增加信賴基礎提供空間。

根據韓媒《朝鮮日報》，在結束日韓高峰會談與聯合記者會後，尹錫悅帶著妻子金建希、岸田文雄則帶著夫人裕子於晚間7時40分抵達位於東京都中央區銀座的知名壽喜燒餐廳「Yoshizawa」（吉澤），兩對夫婦對桌而坐，期間透過口譯溝通，而岸田文雄則用清酒「賀茂鶴双鶴大吟釀」招待。

▲尹錫悅夫婦、岸田文雄夫婦16日晚間7時40分首先抵對於銀座的知名壽喜燒餐廳。（圖／路透）

在第一次的晚餐結束後，尹錫悅與岸田文雄來到同位於銀座、擁有128年歷史的日式洋食館煉瓦亭「續攤」，雙方以一對一的形式見面，並未安排妻子或其他人出席，在享用歐姆拉蛋包飯的期間喝下冰涼的啤酒，席間共出現了生啤酒、韓國燒酒、日本傳統的地瓜燒酒芋焼酎。

為了強調「日韓關係的融合與和解」，雙方在喝啤酒時還前後混入了韓國燒酒、日本芋焼酎。岸田文雄感嘆，日韓友好才是最美味的味道。

根據日媒《NHK》、《共同社》，今年日本為七大工業國組織（G7）輪值主席國，因此今年5月G7峰會將在日本廣島舉辦，據傳岸田文雄已經向南韓發出提議，邀請尹錫悅出席參加G7峰會，目前日韓雙方已進入最後協商階段。

▲尹錫悅16日抵達日本首相官邸，兩人在聯合記者會後握手。（圖／達志影像／美聯社）

隨著日韓雙方間的「穿梭外交」重啟，外界也開始期待岸田文雄以日本首相身份訪問南韓的時間點。根據韓媒《News1》，岸田文雄今年6月以後訪韓的可能性最高，因為尹錫悅即將於4月啟程訪美，岸田文雄4月則須負責地方選舉、5月又必須在自己的選區廣島負責主辦G7。

不過針對此次尹錫悅訪日所取得的外交成果，南韓國內普遍出現批評聲浪，認為尹錫悅對於日本太過卑躬屈膝，且根本未能處理好二戰朝鮮籍非法徵用勞工南韓大法院（最高法院）判決案問題，有踐踏司法權的疑慮，日本企業不僅逃脫賠償責任，改由南韓企業（浦項鋼鐵，POSKO）以第三方身份出資賠償，甚至日本政府在聲明中也僅提到繼承歷屆內閣的歷史觀，從未提到道歉、反省等字眼。

日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》則警告，切勿對現今已改善的日韓關係感到太過樂觀，因為南韓國內對於政府在二戰朝鮮籍非法徵用勞工的賠償問題上其實抱持著負面評價，擔心未來一旦南韓又政權輪替，恐怕將重蹈文在寅政府在慰安婦賠償議題上的覆轍，推翻前朝政府對日本政府的談判結果，呼籲尹錫悅必須花時間好好安撫國內民眾的情緒。