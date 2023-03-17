盼朱立倫「快徵召侯友宜」！　新北29區聯誼會長赴國民黨遞連署書

▲新北29區聯誼會長赴國民黨中央遞連署書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

面對2024國民黨總統候選人尚未明朗，新北市部分里長已等不急，新北29區里長聯誼會總會長、永和區保安里里長許承煬今（17日）攜帶29區會長連署書遞交國民黨黨中央。他表示，聯誼會各區會長已達成共識，希望黨中央儘速徵召侯友宜，今日遞交連署書，希望黨中央聽到基層的聲音。

侯友宜到底有沒有要選2024，引發外界關心，但面對侯友宜遲遲未表態，新北基層已經積極串連地方一起挺侯。許承煬今日與聯誼會會員們拿著各區連署書，約在下午2時50分抵達黨部，原本預計將連署書遞交給黨主席朱立倫，但朱未在黨部，則由副秘書長江俊霆收件。

針對新北市29區里長連署，許承煬受訪時表示，上週各區里長達成共識，經過一週的時間蒐集到全區會長的連署，決定今天遞交。許承煬提到，基層真的很緊張，「迫在眉睫」，看到民進黨候選人賴清德都已經表態、提名、登記，希望朱立倫快點徵召最強母雞侯友宜出來選總統。

媒體問到，目前的連署書是新北里長力挺，未來是否邀請全國里長一起連署？許承煬回應，因為全國里長總會會在四月中才成立，到時候會再跟選出來的會長討論、協商。

另，許承煬也透露，在里長們連署前，他有跟侯友宜說明里長們會有連署動作，他轉述侯友宜回應，僅表示他希望「好好做事」，其餘並未多說。

約過一個小時後，江俊霆接受媒體訪問時表示，今天這幾會里長都是老朋友，並肩作戰很多年，大家都有一個共同的目標，就是下架民進黨，中央黨部會朝著這樣的共同目標努力。