不滿傅崐萁入選策會！　花蓮議長張峻轟朱立倫：什麼人玩什麼鳥

▲花蓮縣議長張峻。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會15日公布中央選戰策略會報名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發新北市長侯友宜罕見重批「拒絕黑金復辟」。對此，去年九合一選戰中，因國民黨排黑條款未被提名的花蓮縣議長張峻16日狠酸國民黨主席朱立倫，「什麼人玩什麼鳥！黑金服法後可以原諒，但卻不可入中樞決策。」

2022年九合一大選及全台正副議長選舉期間，國民黨有多名黨籍民代跑票或違紀輔選，國民黨先前通過中央考紀會提案，一口氣對11名議員祭出開除黨籍處分，其中包括高雄市副議長曾俊傑、花蓮縣議長張峻在內。

張峻16日透過臉書發文表示，曾支持國民黨徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選的新北市議長蔣根煌，日前針對選策會名單表達反對之意；豈料，最終朱立倫卻仍通過原名單。他認為，傅崐萁或許對朱立倫而言很重要，但他的所作所為，特別是在花蓮的行徑已造成黨的分裂，「有什麼樣的委屈，才會讓剛選上議長的我即刻辭去國民黨黨籍之職？黨中央從來不願了解，放任黨怨四起。」

張峻指出，蔣根煌對於傅崐萁的行為不會不淸楚，而他也知道傅崐萁是朱立倫最貼身的幕僚與夥伴，所以說了也沒用，也只好吞下。「觀樹之陰影可知其高大，觀人之用人可知其人格」，張峻表示，國父孫中山有理想也有熱情，但目前黨中央堅持的護黨人選又是哪些人？他狠酸朱立倫「什麼人玩什麼鳥！有爭議時，我們應論人還是論鳥？」

2024年大選，不僅攸關國家命運，更關係著國民黨能否東山再起，張峻認為，選策會的功能是一回事，組成的形象更是一回事，黨中央不可不慎。這份名單不僅讓基本盤嘆氣、中間選民搖頭，也讓對手嘲笑，每個領導人都有他用人的偏好，也有自己的謀臣，夜壺對主人的確很重要，但夜壺應置於牀底而非廳堂。

張峻強調，黑金服法後可以原諒，但卻不可入中樞決策，「侫臣對某些主子而言或許是必須，但若置於廟堂則非討笑個人，而是貽笑大方了。」