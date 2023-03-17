「所有的錯都是我的錯」　朱立倫：選策會「名單調整中」

▲國民黨選策會名單爆爭議，朱立倫認「所有的錯都是我的錯」。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨選策會名單爭議延燒，國民黨主席朱立倫今（17日）表示，外界的不同聲音他都聽到了，名單持續調整中，但選策會屬幕僚單位，真正負責立委提名決策的是中央提名委員會，預計送下週三的中常會通過；對於立委傅崐萁上午呼籲新北市長侯友宜一起承擔，朱立倫表示，個別立委的說法都尊重，但做為黨主席，「所有的錯都是我的錯」，希望所有的光榮都給黨員，讓候選人獲得大家的肯定。。

國民黨選策會成員引發黨內、外的質疑，侯友宜更罕見在臉書開炮，反對黑金復辟。有消息指侯友宜特地為此致電朱立倫，強烈表達這份名單「讓人民觀感不好」。朱立倫今日受訪時指出，國民黨真正負責立委提名決策的是中央提名委員會，將邀請重視年輕人意見的意見領袖及縣市長擔任委員，相關人事也預計會在下週中常會通過，對於2024年立委選舉，國民黨一定會提名清清白白、實實在在的候選人。

朱立倫指出，選策會屬於幕僚單位，在相對艱困選區找出人選參戰，並請地方人士幫忙，對於外界的意見，國民黨都聽到了，會再調整選策會名單，預計在下週三中常會通過。國民黨真正立委提名決策的提名委員會，會邀請重要意見領袖，尤其重視年輕人的意見，以及重要縣市首長，來擔任提名委員，請大家對於國民黨的提名，大家放心，一定會提名清清白白、實實在在的候選人。

對於黨中央邀請前立委蘇清泉、台南市前議員謝龍介加入選策會成員，蘇清泉允諾為黨承擔，謝龍介則婉拒。朱立倫說，感謝蘇清泉能夠義不容辭，在困難時幫忙協調，國民黨在中南部艱困選區需要更多人幫忙，這是吃力不討好的工作。

媒體問到，對於侯友宜發文，是否有被偷襲的感覺，朱立倫說「不會呀」，他跟侯的溝通都非常順暢，並強調外界傳言都不是事實，他和侯友宜都堅定反對黑金。

朱立倫說，他跟侯友宜有時候都會很想大聲地出來否認，可是也實在否認不完，因為大家可能這段時間就會想要編很多的故事，但是都是有一個共同的決心，就是反對黑金，去年還因此得罪了很多地方派系跟一些人士，但還是堅持這樣的立場，同時也都是一起希望國民黨提名作業非常順暢。

