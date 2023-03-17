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游盈隆揭綠營「穩局3因素」　批國民黨：露出原形！不信民主制度

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選將於明年1月登場，民進黨幾乎確定由副總統賴清德出馬問鼎大位，而國民黨近期則因選策會名單引發不少風波。台灣民意基金會董事長游盈隆17日表示，由於三個關鍵因素，民進黨在過去兩個月內已重新站穩腳步，大步向前部署2024總統與立委大選；而國民黨相形之下就露出原形，不相信民主與制度，只相信領導核心的喜好和判斷，「誰最終會贏得選民青睞與支持？用膝蓋想就知道了。」

游盈隆17日透過臉書發文指出，大約三個月前，民進黨慘遭兩次地方選舉重大挫敗時，他就斷言「除非民進黨短期內讓人一新耳目，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心，有大開大闔立竿見影的開創性作為，否則前途堪憂」。如今，奇跡真的出現了，民進黨在過去兩個月中，已重新站穩腳步、重整旗鼓，正大步向前部署2024總統與立委大選。

「民進黨究竟是怎麼做到的？」游盈隆認為，這可歸因於三個因素，包括：第一，選後總統蔡英文迫於形勢，選擇放下，不繼續操持或干預黨務和選務，專心政務；第二，賴清德以迅雷不及掩耳的速度宣布參選黨主席，直攻黨中央，控制黨機器；第三，賴清德1月18日接任黨主席後，展現了完全不同的領導風格，相信民主、快速回應民意與社會期待、積極處理社會詬病的學倫、黑金與沒收黨內初選問題。

游盈隆補充，再加上南投立委補選後，民進黨意外提前走出死蔭幽谷，將去年敗選鬱悶之氣一掃而空，總統與立委初選得以次第展開，節奏明快，井然有序；反觀國民黨大勝後原地踏步，就連關鍵的2024總統人選，黨內莫衷一是，連立委提名方式都雜音四起，黨主席朱立倫也壓不住陣腳。

游盈隆說，國民黨最近這幾天為了選策會成員名單，讓北市議員鍾沛君憤辭文傳會副主委、北市議員徐巧芯也砲打司令部，連罕見對黨務發言的新北市長侯友宜都對外稱「拒絕黑金在任何政黨出現」。他認為，侯友宜之所以怒批黨中央，除了不願看到國民黨再踏上黑金老路外，也是擔心黨中央繼續蠻幹下去，會壞了他的2024總統大局。

「選民的眼睛是雪亮的」，游盈隆強調，九合一地方大選過後，民進黨痛定思痛，積極回應人民喜好；而國民黨相形之下就露出原形，不那麼相信民主與制度，只相信領導核心的喜好和判斷。這樣的政黨競爭，在民主的年代，誰最終會贏得人民的青睞和支持？膝蓋想就知道了。

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