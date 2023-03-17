陸烤魚連鎖店遭爆回收垃圾桶食材上桌　店員：不乾不淨吃了沒病

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅烤魚店「半天妖」遭媒體爆料安徽2間門市出現食安問題，有員工將垃圾桶內丟棄的食材重新端上桌，還笑稱，「不乾不淨，吃了沒病。」也有部分冷凍魚食材，經過解凍後已經過期，仍上桌給顧客享用，還有門市負責人指出，「只要不臭，都能繼續用。」

▲大陸網紅烤魚連鎖店門市遭爆料，有員工把垃圾桶棄置食材撿回上桌。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，在臥底暗訪中，最讓記者震驚的一幕，是門店工作人員將已經倒入垃圾桶的涮肚撿回重新加工，再次端上顧客餐桌。除了食材安全問題，兩家店面衛生問題也比較明顯，一條毛巾擦完地板，又被拿去擦餐桌。

據了解，半天妖是在2015年成立，靠著「烤魚不用挑，就吃半天妖！」的順口溜廣告詞，迅速在8年內成立千家連鎖門市，成為餐飲市場中「烤魚界」的指標性餐廳，吸引眾多粉絲。至於在安徽，半天妖烤魚光是在合肥就有34家門市，幾乎涵蓋當地所有大型商場。

▲羊肉串解凍後擺放3天仍然出餐。（圖／翻攝新京報）

記者臥底調查發現，門市標榜的「活魚現殺」僅是將冷凍包拆開，此外，也有部分冷凍包放置許久，解凍後的魚即便存放時間已經超過保鮮期，後廚的工作人員也不會棄置，而是會繼續使用。負責備菜的大姐透露，根本不知道每種食材具體的保質期，「就是先進先出，不能浪費。」

▲解凍後的魚肉擺放數日，肉質已出現暗紅色斑點。（圖／翻攝新京報）

更令人吃驚的是，其中一間名為唯品奧萊店的門市，有顧客點了一份「涮肚全家福」，由於加工時間耽擱，已經快煮好的涮肚全家福被顧客退單，於是這份涮肚全家福被扔進了垃圾桶。直至晚間另有客人點了同樣的餐點，工作人員竟然從垃圾桶裡把倒掉的涮肚全家福撿了回來稱，「不乾不淨，吃了沒病。」