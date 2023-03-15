潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」　芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

記者魏有德／綜合報導

大陸每年「315」打假行動都會揭出不少知名品牌不為人知的一面。頗具盛名的潮汕鹹菜廠商「玉蕾橄欖菜」今（15）日遭媒體踢爆是用腐爛材料製作，在製作工廠倉庫附近的路邊，可見隨意擺放成堆的芥菜浸在泥水中，不時發出陣陣惡臭，還引來小蒼蠅漫天亂飛，景象十分嚇人。

▲潮汕鹹菜知名品牌玉蕾橄欖菜被踢爆有嚴重食安問題。（圖／翻攝南方日報微博，下同）

《光明網》報導，潮汕鹹菜「活躍」於各種餐館之中，作為潮汕地區耳熟能詳的傳統食品，其發展需要用更高的標準，由於缺乏相應的行業標準和監管，多年來以生產企業的產品標準作為質量控制依據，導致產品質量參差不齊，當地一家知名雜鹹生產企業製作橄欖菜的過程更是令人觸目驚心。

根據陸媒私下探訪汕頭市龍湖區龍華街道南社村發現，當一堆隨意堆放在路邊的芥菜浸入泥水中，並已接近腐敗，散發臭味，用木棍攪開，還可以看到一隻隻小蒼蠅，在芥菜上方盤旋！

3天後，有工作人員操作挖土機，將地上的芥菜搬運到車上運至倉庫中擺放。經詢問，這堆腐爛的芥菜將被用於橄欖菜製作，而廠商正是知大陸名品牌「玉蕾橄欖菜」，代表著這堆看似無用的「垃圾」，卻是製作潮汕美味「橄欖菜」的原料，下一步將經過鹽漬、封存發酵、洗鹽退淡、切碎、脫水、橄欖油煮等工序，搖身一變成為包裝精美的「橄欖菜」流入市面。

此外，陸媒也隨機從當地6家醃製菜工廠收集9款產品，送至第三方專業檢測公司進行檢驗。結果顯示，9款送驗產品中，有8款產品被檢測出二氧化硫殘留量超標，最嚴重的一款，二氧化硫殘留值超出限定值5.3倍。

據了解，「玉蕾牌」潮汕風味菜系列食品在大陸市場上頗受歡迎，也是很多潮汕人記憶中的童年味道。汕頭市龍湖區陳先生透露，潮汕橄欖菜主要品牌就幾家，「玉蕾橄欖菜是大品牌，口碑很好，是很多人早餐必備的雜鹹，我們從小吃到大。」

「玉蕾橄欖菜」被踢爆後，汕頭市市場監管局及龍湖區市監局連夜趕至涉事企業取證調查，同時，還有工作人員將部分貨品封箱，貼上封條，等待後續採樣檢驗調查。