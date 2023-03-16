被踢爆高空設施安全帶「不安全」致人傷殘！陸景區不理：暫不整改

▲央視315點名景區高空項目不安全。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

每年3月15日的國際消費者權益日，大陸央視都會舉辦晚會，踢爆不良企業。今年315，央視曝光了大陸多個景區高空項目安全帶不安全的問題。其中，包括昆明市五華區西遊洞景區、昆明市西山區自然樂遊樂園和南寧市青瓦房古村落景區的高空項目，都使用的是有脫落風險的安全帶。

據《極目新聞》報導，天眼查數據顯示，雲南西遊洞旅遊開發集團有限公司（曾名昆明市西遊洞公園管理有限公司）成立於2006年，位於雲南省昆明市，企業註冊資本1000萬人民幣。

2013年，該公司因景區內的安全事故被遊客起訴。據昆明市五華區人民法院民事判決書顯示，2013年2月16日，家住昆明市的李姓女子一家四人購票後進入昆明市西遊洞公園管理有限公司經營、管理的西遊洞景區遊玩。當天下午，李女在西遊洞景區水簾洞出口外約2公尺處被落石砸傷。經鑑定，李女傷情為重傷，傷殘等級為九級，部分喪失勞動能力。法院判處昆明市西遊洞公園管理有限公司賠償李女人身損害賠償費用69662.47元（人民幣，下同）。

315晚會上曝光的第二個相關景區為昆明自然樂遊樂園有限公司，該公司成立於2019年，位於雲南省昆明市，企業註冊資本100萬。

該公司也曾因為安全問題被遊客起訴。昆明市西山區人民法院民事判決書顯示，2021年7月16日，家住昆明的滕姓女子帶兒子在自然樂遊樂園遊玩溜索項目時，手指夾入鎖鏈，孩子的右手無名指、小指被溜索鋼繩擠壓受傷，經診斷為右手環指、小指開放性損傷。

昆明市西山區人民法院指出，遊樂園作為娛樂場所的經營者其向原告提供的兒童娛樂設施，未有相關安全防護，存在安全隱患，造成原告受傷，未盡到安全保障義務，應當承擔侵權責任。昆明自然樂遊樂園有限公司最終被判賠償滕女醫療費、住院餐食補助費、營養費、交通費等合計11644.06元。

據《CNMO》報導，相關媒體以遊客身分聯繫了南寧市西鄉塘區青瓦房古村落的工作人員，他表示，景區內有兩個項目需要用到安全帶，「都是三點式安全帶，小孩大人都能用。」

而對於315晚會提出的安全帶問題，他回應稱，景區目前沒有整改的考慮，因為開放6年來，使用這類安全帶沒有發生任何意外事件，「現在景區的安全帶要達到怎樣的安全係數、安全級別，沒有相關通知。」

他補充說，在315晚會播放的暗訪中，這裡的工作人員同樣並未表達安全擔憂，「其實都是一樣的，我們這邊是通過安全檢測的。即使你腳滑掉下去了，人會很習慣地先抓住兩邊，一般不會有問題。」