蔡培慧重返立院報到及就任　首日即與環保署討論南投垃圾問題

▲蔡培慧（右2）正式至立法院報到及就任，並邀集環保署開會討論南投20餘萬噸垃圾問題。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選由民進黨前不分區立委蔡培慧勝出，並於13日正式至立法院報到及就任，隨即邀集環保署開會討論南投迫在眉睫的22萬餘噸垃圾問題；蔡培慧責成中央部會雙管齊下進行：調度5至6萬噸全縣垃圾，未來也會按照法定程序提出機械分選、燃料化，並獲環署經費支持。

蔡培慧表示，目前堆置的大量垃圾除了氣味難聞，也會造成空氣污染，甚至引發火災；她在選前即承諾選民，重回立院首要任務就是處理南投垃圾，也在上任第一天說到做到。

蔡培慧指出，昨天已責成環保署將堆置過久的垃圾，以5至6萬噸之額度外運至其他縣市，而南投自行處理垃圾的能力也需要時間、一步步地建構：未來將雙管齊下，依據法定程序徵詢廠商將垃圾作機械分選、燃料化，透過科技方式分類及挑選，將真正無法回收的垃圾以高溫製成燃料棒，轉化作為供電用途。

蔡培慧說明，在竹山鎮、南投市、名間鄉以及草屯鎮4個地區的垃圾堆置尤其嚴重，昨也獲環署允諾：未來只要提出申請計畫書，經費將於今年立刻核定，意即今年就可開始處理；而民眾清潔費是隨水費繳予南投縣政府，她也呼籲縣府能一同解決垃圾問題，自己將持續關心與處理，也會定時向選民來做工作報告。