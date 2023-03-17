淡水假日超多人！他看傻「有什麼好玩的？」　網狂讚1優點

▲淡水老街。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣有許多不同特色的老街，其中淡水老街吃喝玩樂應有盡有，深受許多觀光客喜愛。不過一名網友卻覺得淡水除了夕陽之外，沒有什麼好玩的地方，不理解為何每到假日淡水總是人山人海？文章曝光後隨即掀起熱議，不少人反駁「淡水景點明明就很多」，也有許多人大讚1優點。

原PO在PTT發文表示，他認為淡水除了夕陽之外，就找不出有什麼特色，就算想要到該處吃美食，似乎也沒有特別喜歡的餐廳，另外也不覺得有哪裡非常好逛，不過每次放假總能看到淡水有很多人潮，因此不解發問「淡水有什麼好玩的？為何假日都是一堆人？」

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文章曝光後隨即掀起討論，多數人都不認同原PO的說法，表示「在大河邊有山、有夕陽、有古蹟、可逛街的景點，台灣還有其他地方有嗎？有特色只是你沒發現」、「附近景點多，要逛可以逛很久」、「雙北看海其實沒那麼容易」、「淡水不錯啊，老街、學校、古蹟、觀光港口、shopping mall還有河岸風景+渡輪，對岸八里也蠻多地方逛的」、「關渡到八里跟淡水自行車道都很不錯」。

也有人指出1優點，主要是交通方便，「容易到達跟逛啊」、「捷運可以到的主要景點，哪邊假日不是一堆人」、「買東西交通方便，景點近」、「在淡水近又方便」、「台灣有這些條件的景點且搭捷運就能到的，你說個來聽聽」、「捷運如果有拉到日月潭，應該也都是滿滿的人」、「捷運直接可達」。

還有人說，「因為你找不到對的人陪你去」、「給情侶去的，不是給肥宅去的」、「因為你只有一個人，這也挑那也嫌」、「情侶去河邊牽手散步看夕陽很棒啊」、「很適合約會的人」、「重點不是去哪裡，是跟誰去」。