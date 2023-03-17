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台南市交通嚴重惡化　洗刷行人地獄污名由改善觀光道路開始

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣交通問題嚴重到多家外媒報導，台南更是各縣市中特別嚴重縣市，2022年不管是全國還是台南，傷亡率都雙雙惡化，時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會。

立委陳椒華呼籲市府，台南作為全台交通人數死傷率最高的縣市，改革應立即啟動，並從觀光道路的改善，來改變被外媒稱為行人地獄的交通環境。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳椒華指出，依據交通部道安委員會公布的最新資料，2022年1至11月的全國交通事故總件數、30日內死亡人數、受傷人數雙雙比前一年度同期暴增5％，若依照比例推算，去年度交通事故總件數將逼近37萬件、死亡人數將突破3千人，堪稱駭人聽聞，比例上遠遠高於日、韓、星等國，交通混亂程度連日、美等多個友好國家也看不下去，不得不對該國旅台人民發出注意交通危險的提醒。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通部、警政署去年4月起大幅限縮民眾可檢舉項目，許多民眾都感受到道路變得更加混亂，陳椒華指出，實際數字看起來交通傷亡也的確更加惡化了，去年相較於前年的死亡率暴增5％，如果單獨挑出限縮檢舉後（5至11月）來跟前一年度同期比較，更是暴增9％，可見錯誤政策危害之大。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華表示，台灣交通死傷率已高得嚇人，而台南更是在各縣市中「一枝獨秀」，從2021年1月至目前最新資料2022年11月的這連續23個月都蟬聯當年度傷亡率最高縣市，2022年1至11月更比2021年同期暴增8.5％的傷亡，升幅高於全國，相當嚴重，呼籲台南市政府應該找出問題癥結並提出改善方針。

時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰指出，交通改善有3E（工程、教育、執法）三個面向要處理，台南15日起已展開大執法，目前有看到執法的企圖，但執法重點與民眾所關心的有一段距離，成效也有待檢視，例如連「行駛禁行機車」跟「行人違規」都入列執法重點取締目標，竟然不見「違規停車」跟「路霸」，行人、機車時常要為了閃躲違規停車或路霸而騎上禁行機車道或走上馬路，受害者反而淪為取締目標，根本是本末倒置。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而另2E的工程、教育面向，洪國峰認為更是連改善企圖都還沒見到，台灣已被外媒評為行人地獄，而在台南，行人交通的狀況尤其惡劣，多數道路要嘛人行道被路霸占據，要嘛根本沒有人行道，行人常只能鋌而走險步行在馬路上。因此，時代力量呼籲台南整體的道路交通規劃也應該重新檢討，透過道路瘦身等方式，不只能騰出空間鋪設人行道、更可自然而然降低車速、減少事故傷亡風險，另外人行空間也應持續維護，達到平整以及清除路霸違停，時代力量台南黨部會陸續對台南道路進行考察，提出建議。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時代力量台南黨部專員黃俞翔提到，時代力量台南黨部將以國華街和新美街的研究來做說明，國華街除正興路段到中正路段東側有人行道外，其餘道路皆沒有人行道。不過，由於六日及假日有下午1時至6時禁行四輪的規定，以及店家會於該時段封街，因此，國華街在假日已成行人徒步區。另外，新美街除成功路段至民族路段以外，其餘路段皆沒有人行道，行人只能步行於馬路上。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對國華街和新美街的道路交通改善建議如下：一、國華街部分：建議擴大行人徒步區的實施範圍和時段，讓國華街成為更為完善、安全的行人徒步區。二、新美街部分：新美街民族路段至民權路段，建議參照新美街成功路段至民族路段鋪設人行道。新美街民權路段至民生路段，應將現行的機車雙向道改為人行道，而汽機車應共用現在的汽車向南的單行道，這樣既能為該路段增設安全的行人步行空間，亦能改善機車雙向、汽車單向動線可能帶來的衝擊和混亂。

▲時代力量台南黨部召開「洗刷行人地獄污名由改善台南觀光道路開始」記者會，要求台南市政府重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了上述建議的道路空間重新調整外，更重要的是，不同景點和其附近道路的考量都必須通盤規劃與考量，同時亦要搭配公車班次或公車路線、適當的Youbike站點設置、盤點附近的汽機車停車空間規劃等措施。因為唯有如此，市府才能逐步洗刷台南交通地獄的惡名。

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