淡水公寓母子雙亡　相驗竟是「兒悶死母親」再輕生

▲新北淡水一對同住母子失聯，警方破門發現2人已倒地身亡。（示意圖／民眾提供）

記者黃宥寧、趙蔡州／新北報導

新北87歲吳姓婦人平日與63歲陳姓兒子同住在淡水區一間公寓，不料其他家屬日前發現一直聯繫不上2人，12日上午報警請警方一起進門查看，發現母子已雙雙倒地身亡，身上均無明顯外傷，屋內也未發現遺書。檢察官相驗遺體後，初步研判是陳男將母親悶死，再自縊。

吳、陳母子2人及孫女同住在淡水一棟1至3樓自有住宅，平日經營彩券行，3名孫子女都在外工作，彩券行10日仍營業到晚間11點。同住在3樓的孫女11日發現連絡不上父親及阿嬤，下樓後又發現2樓房門從裡面堵住，直到12日決定報請消防隊破門而入，才發現父親及阿嬤均已往生。

警方第一時間勘驗，吳、陳2人身上均無明顯外傷，且屋內也未發現遺書，後續報請檢方相驗。檢察官13日下午相驗遺體，初步研判是陳男將母親（吳姓婦人）悶死，再自縊。

▲死者家屬表示，母子2人平常感情非常好，可能是陳男不堪長照壓力導致。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

死者家屬得知消息後十分悲傷，表示母子2人平常感情非常好，不可能是突然起衝突導致，認為可能是陳男長年獨自照顧媽媽，不堪壓力導致。詳細案情仍待進一步調查釐清。

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