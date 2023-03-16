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AI模仿「兒子聲音求救」騙走老夫婦64萬！　真聲遭竊漏洞竟在這

▲▼機器人,人工智慧,AI。（圖／CFP）

▲AI技術已能夠模擬逼真人聲，卻被不肖人士用來詐騙。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

加拿大一對夫妻接到「兒子」來電表示出車禍急需法律費用，趕緊透過比特幣匯款2.1萬美元（約新台幣64萬元），後來才知道慘遭詐騙，原來熟悉嗓音竟是人工智慧（AI）模擬而成。《商業內幕》指出，詐騙集團可能從當事人在YouTube發布的雪上摩托車影片擷取音軌，進而仿造聲音。

《華盛頓郵報》報導，受害夫妻接到第一通電話，從自稱「律師」的男子口中得知，兒子班傑明（Benjamin Perkin）在一場車禍中撞死外交官而入獄，話筒還傳來「班傑明的聲音」開口要錢。後來，他們又接到第二通電話，「律師」宣稱班傑明需要2.1萬美元法律費用才能出庭。

夫妻倆愛子心切，迅速籌措資金匯款，後來才隱約感覺有些奇怪。不過，直到「真正的」班傑明當天稍晚打電話過來，他們才驚覺被騙。

班傑明受訪時說，那個聲音「足夠接近（我的聲音），讓我的父母真的相信他們在跟我說話。」儘管一家人趕緊向加拿大當局報案，但「錢不見了，沒有保險，拿不回來了。」

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲美國人工智慧公司OpenAI開發的ChatGPT掀起熱議。（圖／路透）

《商業內幕》報導，更強大的人工智慧興起之際，冒充身分的詐騙案也持續增多。不過，早在ChatGPT問世之前，涉及AI技術的詐騙就已經出現。

2019年，英國能源公司（British Energy）一名經理把24萬多美元匯入一個匈牙利帳戶，因為他以為「老闆」打電話要求這麼做。今年1月，研究AI聲音複製及語音合成的美國新創公司ElevenLabs也表示，他們注意到有人「把我們的科技用於惡意目的」，出現「越來越多聲音複製的濫用案例」。舉例來說，4chan等匿名論壇上就有不肖人士使用AI技術模擬與名人相似的聲音，說出種族歧視等不恰當言論。

美國聯邦貿易委員會（FTC）去年一共接獲240萬人通報詐欺案，最常見類型就是冒名頂替者詐騙（Imposter scams），儘管案件數比前一年低，損失金額卻更高，達到88億美元。

FTC已經新成立一間科技辦公室，專門調查有發展前景且可能使用AI的公司，是否嘗試降低產品可能造成的風險。發言人格倫瓦爾德（Juliana Gruenwald）表示，他們已經發現社群媒體上的詐欺案激增，「產生看似真實影片、相片、音檔及文本的AI工具可能加速這個趨勢，讓騙子更容易接觸受害者，速度也更快…我們也關心深偽技術（deepfake）與其他基於人工智慧的合成媒體的風險，它們變得越來越容易創作及散布，將被用於詐騙。」

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