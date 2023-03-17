▲百度推出「文心一言」。（圖／翻攝自百度）

記者鄭思楠／綜合報導

號稱要和美國競爭人工智慧的中國大陸，陸版ChatGPT百度「文心一言」16日發布。「文心一言」發布後，並沒有向全部用戶開放，而是採用內測+邀測形式。《北京商報》記者要求文心一言畫一朵彩色的玫瑰花時，文心一言回覆，「很抱歉，我沒有構思好這幅作品，請您稍後再試。」

問「你和GPT-4誰更厲害?」

文心一言回答：

我和GPT-4都是人工智能語言模型，我們是不同公司、不同團隊開發的兩個模型，每個模型都有自己的特點和優勢，不能簡單地評價「誰更厲害」。

我是百度研發的知識增強大語言模型，我的中文名是文心一言，英文名是ERNIE Bot，而GPT-4是OpenAl開發的人工智能語言模型，我們都能提供自然、流暢的語言交互，幫助人們回答各種各樣的問題，提供相關的知識和信息。

GPT-4在跨模態方面有不錯的進展，我會不斷進步，也歡迎大家來體驗我的A作畫功能！

問「量子計算機能幫我們移動火星嗎？」

文心一言：目前還沒有直接的證據表明量子計算機可以直接幫助人類移動火星，量子計算機在處理相關問題上的高效性和獨特性，為實現這一目標提供了一種可能性，但需要更多的研究和實驗來確定其潛在的應用……。

不過，當被要求畫一朵彩色的玫瑰花時，文心一言回覆：很抱歉，我沒有構思好這幅作品，請您稍後再試。