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新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

▲新加坡航空客機。（圖／新航提供）

▲新加坡航空客機。（圖／新航提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情趨緩，國際航空市場起飛，看好台灣強勁需求，新加坡航空宣布，3月26日起，台北-新加坡航線將增班，從1周7班增加為1周10班；5月31日起，將再恢復到疫情前每天2班，未來將視情況推出票價優惠。

全球航空市場進入後疫情時代，新加坡航空表示，新航集團全球整體運能在2022年12月已恢復至疫情前80%，2022年12月單月平均載客率達到89.7%，創下新航自始以來最高單月載客率，其中新加坡航為89.1%，酷航為91.6%。

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根據統計，新航及酷航在2022年12月載送270萬人次旅客，較前月增加11.7%，更較前年增加了4倍；新航集團2022年共載送2,070萬人次的旅客，為2021年運量9倍之多。另新航集團2023年1月的單月平均載客率為86.9%，較2022年12月下降2.8個百分點，但仍處於高峰，其中新航與酷航分別平均載客率為85.9%及90.4%；新航及酷航2023年1月共載送260萬人次旅客，較前年增加4倍。

▲▼新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華。（圖／記者李姿慧攝）

▲新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華。（圖／記者李姿慧攝）

迎來旅遊市場曙光，新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華表示，度過3年多疫情，終於到了終點，新加坡航空在疫情之後，營運上迎來2022年底西方假期旺季、2023年華人農曆年假期，客運市場需求繼續強勁，相信東亞各地邊境措施放寬後，香港、日本和台灣市場需求將持續增強。

不過蔡建華也坦言，高油價和物價上漲，對成本也造成很大壓力，區域性政治因素導致整體經濟不確定性，全球經濟衰退，在農曆年後，將是個隱憂，以上這些因素對新航主要市場航空空運、客運需求帶來新的挑戰。

蔡建華指出，新航對航班規劃講求效率彈性，面對市場需求增加快速增加運能，爭取先機，新航將持續以最新的波音787客機飛航台北-新加坡航線；3月26日起將增加航班班次，從目前1天1班、1周7班，增到1周10班，其中每周三、五、日每天有2班，另2023年5月31日起，將增班恢復到疫情前每天2班、1周14班，預期2023下半年將恢復到疫情前運量，新增航班可因應北半球夏季強勁旅遊需求。

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