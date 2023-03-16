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國際環台賽南投站鄉親全線力挺　盧紹軒領先140公里44名作收

▲中華隊盧紹軒一開賽就帶出10人的領先集團。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

▲中華隊盧紹軒（右）一開賽就帶出10人的領先集團。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

記者高堂堯／南投報導

2023年國際自由車環台公路大賽第4站15日於南投縣登場，總長165.57公里是今年環台賽的最長一役；中華隊南投地主車手盧紹軒在鄉親友鼓舞下，一開賽就火力全開，在10人領先集團中保持領先長達140公里，可惜在終點前25公里左右氣力放盡掉隊，但仍獲得中華隊最佳的單站第44。

馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾（Jeroen Meijers）則以3小時46分18秒拿下單站冠軍，並一舉囊括黃衫、綠衫。

▲水里鄉路段大爬坡，將領先集團與主集團重新整合。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

▲水里鄉路段大爬坡，將領先集團與主集團重新整合。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

南投縣站在暌違4年後再次回歸環台賽，以山線路段為主，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心。

▲南投縣民熱情為環台賽選手加油。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

▲南投縣民熱情為環台賽選手加油。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

大會指出，南投縣站是今年環台賽中唯一的中台灣代表站，中華隊陣中更有「南投粥湯豪」盧紹軒是南投地主車手，為他親做紅布條的家人和南投縣長許淑華都在賽前現場為他加油助威；受鄉親感召，盧紹軒從南投縣政政府放行出發後就主動出擊，隨後帶出10人領先集團，一度與主集團拉開到最久的6分半鐘，10人集團互相輪替、支撐近140公里。

盧紹軒直到終點前25公里左右進入水里鄉後，開始有人攻擊，最後形成3人領先集團，可惜最後氣力放盡，沒辦法跟上而落隊被主集團吞沒。

▲馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾以3小時46分18秒拿下單站冠軍。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

▲馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾以3小時46分18秒拿下單站冠軍。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

而主集團入山後竟一路狂追，在最後終點前300公尺吞噬領先集團，最終有25人集團衝終點，由馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾（Jeroen Meijers）跟上主集團，率先壓線拿下單站冠軍，並以區區1秒之差搶走總冠軍黃衫和衝刺綠衫。梅傑爾很開心地說：「2020年第一次來環台賽，但第二站就摔車；去年第二次來又遇到疫情，今年總算可以好好欣賞台灣美景。」

▲3位冠軍衫得主在台上與頒獎嘉賓合影。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

▲3位冠軍衫得主在台上與頒獎嘉賓合影。（圖／國際自由車環台賽大會提供）

中華隊5虎將以盧紹軒單站第44最佳，但他不滿意地說：「我從一開始就攻擊，慢慢形成10人集團，但很可惜最後階段加速的太突然，我一度想嘗試跟上領先集團，但沒想到主集團來的這麼快。」提及南投鄉親的全力支持，還有友人扛來一箱豆花免費送給車迷，讓盧紹軒感動道：「一路上都有人在喊我的名字，真的是蠻特殊的體驗，很希望在這裡有好成績，所以，難免有小小的失望。」

環台賽今天進入最終站高雄市站，將從佛光山佛陀紀念館出發、終點為國家體育場，總長146.44公里。

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