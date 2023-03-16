獨／客運窄路刷卡！害健身哥50顆雞蛋碎光　司機：買這麼多幹嘛？

記者許權毅／台中報導

台中一名劉姓健身哥投訴7日行經后里安眉路狹小路段，遇到對向一輛豐原客運220路公車疾速駛來，甚至跨越到對向，嚇得駕駛趕緊放慢速度，不料車上價值700元、約50顆雞蛋因為急煞掉落，整袋蛋碎裂。劉男氣憤回頭跟上公車司機，但司機不願理會，事後向交通局投訴，已由市府開罰。豐原客運今日上午則表示正在了解狀況中。

▲台中豐原客運遭控7日在后里危險駕駛，害對向一名健身哥急煞，車上50顆雞蛋當場破裂，事後客運公司也遭交通局開罰。（圖／民眾提供）

近日缺蛋荒，蛋價飆漲，台中一名劉姓民眾因健身，單日就需要吃掉6顆蛋，為了補充個人需求，7日12時許從台中市區跑到后里拿蛋，一大袋總共50顆，價值約700元的蛋就放在車後座，準備開心返家時路過后里安眉路，一名豐原客運司機開著220路線客運從對向而來，劉男見對方跨線，趕緊放慢車速踩煞車，甚至被逼到緊靠路邊停下，客運司機「刷卡」而過，讓副駕盧小姐也說「聽見可怕呼嘯聲」。

▲劉男與女友盧女拿出50顆雞蛋「破裂照」，認為對方無意要賠償，且最重要的是態度差，讓他們非常生氣。（圖／記者許權毅攝）



事發當下劉姓民眾見公車司機不停，馬上迴轉行駛到公車前方打雙黃燈慢行，要求司機停車說明，但對方火速繞開，才讓劉姓民眾放棄。事後劉跟盧致電給豐原客運，希望能夠請司機道歉，但豐原客運窗口跳針回說「沒有報警嗎？」無奈之下要求直接聯繫司機，向司機表示700塊的蛋都破光，要求賠償，司機卻回說「買這麼多幹嘛？」，2人氣炸認為「還要跟你報備？」對方甚至只願意賠償300元。

▲盧小姐表示，原本致電給豐原客運是希望得到道歉，沒想到對方咬定沒有報警，跳針問「你們沒有報警？」。（圖／記者許權毅攝）



劉姓民眾跟盧小姐表示，最在乎的是對方態度問題，其實雞蛋跟車上清潔費也不是重點，希望豐原客運能針對司機危險駕駛好好管理。盧小姐表示，也有致電給台中市交通局，經交通局調閱客運影像，認定司機有不當駕駛行為，開罰豐原客運。

▲劉跟盧還追上客運司機，但對方不願意停車，繞道離開。（圖／民眾提供）



劉解釋，因為愛好健身，對於飲食也有特別控制，一天就要攝取200克的蛋白質，雞蛋一天吃6顆，能補充42克，因為近日很難買，跑了3間超市都沒有，才會跑到后里買，一次購足50多顆，量雖然大，但是很快也消化完。

劉姓民眾事後將影片發上網路，有民眾質疑劉男本身車速也不慢？他澄清該路段時常開，也知道哪邊要放慢速度，當下早就踩著煞車，車速大約40左右，但也不記得確切時速，但認為對方跨越車道明顯違規，與自身車速無關。