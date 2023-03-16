　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／客運窄路刷卡！害健身哥50顆雞蛋碎光　司機：買這麼多幹嘛？

記者許權毅／台中報導

台中一名劉姓健身哥投訴7日行經后里安眉路狹小路段，遇到對向一輛豐原客運220路公車疾速駛來，甚至跨越到對向，嚇得駕駛趕緊放慢速度，不料車上價值700元、約50顆雞蛋因為急煞掉落，整袋蛋碎裂。劉男氣憤回頭跟上公車司機，但司機不願理會，事後向交通局投訴，已由市府開罰。豐原客運今日上午則表示正在了解狀況中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中豐原客運遭控7日在后里危險駕駛，害對向一名健身哥急煞，車上50顆雞蛋當場破裂，事後客運公司也遭交通局開罰。（圖／民眾提供）

近日缺蛋荒，蛋價飆漲，台中一名劉姓民眾因健身，單日就需要吃掉6顆蛋，為了補充個人需求，7日12時許從台中市區跑到后里拿蛋，一大袋總共50顆，價值約700元的蛋就放在車後座，準備開心返家時路過后里安眉路，一名豐原客運司機開著220路線客運從對向而來，劉男見對方跨線，趕緊放慢車速踩煞車，甚至被逼到緊靠路邊停下，客運司機「刷卡」而過，讓副駕盧小姐也說「聽見可怕呼嘯聲」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲劉男與女友盧女拿出50顆雞蛋「破裂照」，認為對方無意要賠償，且最重要的是態度差，讓他們非常生氣。（圖／記者許權毅攝）

事發當下劉姓民眾見公車司機不停，馬上迴轉行駛到公車前方打雙黃燈慢行，要求司機停車說明，但對方火速繞開，才讓劉姓民眾放棄。事後劉跟盧致電給豐原客運，希望能夠請司機道歉，但豐原客運窗口跳針回說「沒有報警嗎？」無奈之下要求直接聯繫司機，向司機表示700塊的蛋都破光，要求賠償，司機卻回說「買這麼多幹嘛？」，2人氣炸認為「還要跟你報備？」對方甚至只願意賠償300元。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲盧小姐表示，原本致電給豐原客運是希望得到道歉，沒想到對方咬定沒有報警，跳針問「你們沒有報警？」。（圖／記者許權毅攝）

劉姓民眾跟盧小姐表示，最在乎的是對方態度問題，其實雞蛋跟車上清潔費也不是重點，希望豐原客運能針對司機危險駕駛好好管理。盧小姐表示，也有致電給台中市交通局，經交通局調閱客運影像，認定司機有不當駕駛行為，開罰豐原客運。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲劉跟盧還追上客運司機，但對方不願意停車，繞道離開。（圖／民眾提供）

劉解釋，因為愛好健身，對於飲食也有特別控制，一天就要攝取200克的蛋白質，雞蛋一天吃6顆，能補充42克，因為近日很難買，跑了3間超市都沒有，才會跑到后里買，一次購足50多顆，量雖然大，但是很快也消化完。

劉姓民眾事後將影片發上網路，有民眾質疑劉男本身車速也不慢？他澄清該路段時常開，也知道哪邊要放慢速度，當下早就踩著煞車，車速大約40左右，但也不記得確切時速，但認為對方跨越車道明顯違規，與自身車速無關。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／小三通25日起國人皆可搭！　開放中轉赴陸或返台
快訊／李全教請辭選策會！　替補人選曝光
北市男橫跨百齡橋遭撞死！　驚悚影片曝
快訊／輕航機失事墜落！　已知2人受傷
高雄大亂鬥！　「4打2」安全帽狂K頭
21歲網紅載妹「隧道飆重機」對撞！　4人慘死
快訊／杭州亞運突取消《爐石戰記》　原因曝光
瑞信恐引爆金融海嘯！末日博士警告「1件事」：將無法挽救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化輕航機冒煙失事墜落河堤　已知2人受傷

高雄工地大亂鬥！兩陣營「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架傷最重

失智婦上樂齡課慘遭摸胸！外籍看護機警錄影揭惡行　淫翁被逮

北市男橫跨百齡橋遭撞死！肇事車輛擋風玻璃破大洞　驚悚影片曝

2男半夜朝診所潑紅漆　落網瞎扯心情不好...腳上有漆成鐵證

獨／超噁！警專生早餐吃到過期8天土司　校方坦承疏失

快訊／國1北上埔鹽段「2大小貨車追撞」！翻覆橫躺車道

快訊／國1中壢轉接道「2車追撞」　90度打橫卡內線…回堵6km

獨／客運窄路刷卡！害健身哥50顆雞蛋碎光　司機：買這麼多幹嘛？

歌手楊哲「一關鍵」4天2度遭闖空門　賊落網掰：跟他是換帖兄弟

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

快訊／彰化輕航機冒煙失事墜落河堤　已知2人受傷

高雄工地大亂鬥！兩陣營「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架傷最重

失智婦上樂齡課慘遭摸胸！外籍看護機警錄影揭惡行　淫翁被逮

北市男橫跨百齡橋遭撞死！肇事車輛擋風玻璃破大洞　驚悚影片曝

2男半夜朝診所潑紅漆　落網瞎扯心情不好...腳上有漆成鐵證

獨／超噁！警專生早餐吃到過期8天土司　校方坦承疏失

快訊／國1北上埔鹽段「2大小貨車追撞」！翻覆橫躺車道

快訊／國1中壢轉接道「2車追撞」　90度打橫卡內線…回堵6km

獨／客運窄路刷卡！害健身哥50顆雞蛋碎光　司機：買這麼多幹嘛？

歌手楊哲「一關鍵」4天2度遭闖空門　賊落網掰：跟他是換帖兄弟

輕症免隔離「抗病毒藥、清冠」仍公費！羅一鈞揭開立方式

流浪狗石化「眼睛全白」　8周後「換一隻狗」躺沙發網友超感動

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

華航直飛高松「送小豆島船票3禮」！呆呆獸公園4月開、瀨戶內海放煙火

偷公園處業務！爆觀傳局長「搶向蔣萬安邀功」　花季活動鬧雙胞

日本雅虎評選A、B組最佳九人！張育成獲選最佳一壘手

獨／領6000元5管道　登記入帳最快、郵局領錢排第3

陸委會：小三通25日起國人皆可搭乘　並開放中轉赴陸或返台

夜市玩套圈圈「套中柯基」！牠立馬搖尾燦笑：快帶我回家

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

社會熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

即／台中商辦大樓傳墜樓！女26樓墜下死亡

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

少女借車跑山打滑遭輾斃　車主、肇事駕駛不起訴

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

快訊／雲林議長涉賄2600萬　今晨羈押禁見

留英妹賣身變小三！撈百萬喊：讓你家庭破碎

高雄魚販持刀追砍女友　她倒地遭狂捅喪命

剛離開麥當勞就遇劫　嘉義少女遭撞大出血殞命

炒飯正妹遭淫媒盯上　開這價碼陪睡科技業高層

快訊／老闆娘被推下水溝亡　桃園男羈押禁見

惡父罰母子「街頭舉雙手下跪」　里長曝：跪第3次

更多熱門

相關新聞

雞腿便當「只要40元」還有2道蛋料理！店家地址曝

雞腿便當「只要40元」還有2道蛋料理！店家地址曝

隨著「漲」聲響起，一個便當常常都要百元上下，不過有網友貼出超佛的店家，兩個雞腿便當居然只要80元，等於一個只要40元，而且還在北部地區，他曬出便當菜色，有4樣配菜，還有半顆滷蛋，貼文掀起討論，網友敲碗店家地址，「有蛋，你賺到了」、「良心在哪裡？道德在哪裡？地址在哪裡？」

普發6000元　他暫定「存1銀行」一票點頭了

普發6000元　他暫定「存1銀行」一票點頭了

土地公廟偷香油錢！笨賊想擋鏡頭GG了

土地公廟偷香油錢！笨賊想擋鏡頭GG了

牢記4原則、認明網址！領6000元也要防不肖詐騙集團

牢記4原則、認明網址！領6000元也要防不肖詐騙集團

6000元3／22開放上網登記！　20號決定抽籤順序

6000元3／22開放上網登記！　20號決定抽籤順序

關鍵字：

台中豐原客運雞蛋健身司機運將公車影音

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面