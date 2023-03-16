兄弟檔土地公廟「鐵絲撈香油錢」得手7千！一個動作擋監視器GG了

▲花蓮一對兄弟4度到土地公廟偷香油錢，哥哥還拿帽子套住監視器鏡頭，犯行卻被拍得一清二楚。（圖／柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、郭玗潔／花蓮報導

花蓮一對兄弟從今年2月27日起，4度前往吉安鄉干城土地公廟偷香油錢，由弟弟把風、哥哥以鐵絲黏雙面膠將錢黏出來，共得手7千餘元。由於哥哥在行竊前，會先看著監視器把帽子套上去遮住鏡頭，覺得這樣就可以放心作案了，長相卻因此被拍得一清二楚。警方獲報後調閱監視器畫面，循線到竊嫌住處查緝，兄弟倆自知犯行曝光只能投案，全案依刑法竊盜罪移送偵辦。

警方指出，家住在壽豐鄉的楊姓兄弟，今年2月27日起趁著深夜四下無人，4度前往吉安鄉干城土地公廟行竊，轄區吉安警分局南華派出所3月12日獲報後，啟動鷹眼小組調閱監視器以車追人，在3月15日上午循線偵破，全案依刑法竊盜罪移送偵辦。

警方表示，楊姓兄弟檔2人食髓知味，連續前往干城村土地公廟行竊，每次動手前，哥哥都先以帽子遮住廟內監視器鏡頭，再以鐵絲黏上雙面膠竊取功德箱內的現金，24歲的弟弟則在外把風，但每一次哥哥的面貌仍被監視器清楚拍下，實在令人啼笑皆非。

南華派出所獲報後調閱監視器以車追人，很快就鎖定兄弟2人涉有重嫌，其中25歲的哥哥，還是新竹地檢署發布的詐欺通緝犯（2022年12月14日發布），因此警方兵分多路，前往竊嫌的住處及落腳處查緝，2人自知事跡敗露已無處可去，在3月15日上午自行至南華所投案。

根據警方調查，2人共得手贓款7千餘元，全都花費在吃喝玩樂上，依刑法竊盜罪移送偵辦，並將詐欺通緝犯遞解回新竹地檢署歸案，吉安警分局呼籲，依據刑法第320條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，最重可處五年有期徒刑，民眾切勿以身試法。