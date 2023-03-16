高雄工地大亂鬥！兩陣營「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架傷最重

▲高雄路竹工地發生「4打2」糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市路竹區一處工地今(16日)上午發生糾紛，兩家包商因會車糾紛發生「4打2」衝突，工人從推擠、徒手毆打，最後越打場面越火爆，竟直接摘下安全帽狠K對方的頭。一名女工安出面勸架反被推擠受傷，由救護車送醫處置。警方獲報後，將7人帶回釐清案情後依法送辦。

網路社群《社會事新聞影音》今日流出一段影片，影片標題指出「高雄路竹建築工地爆多人亂鬥 場面混亂」。影片中可以看到，一群穿著螢光色衣服的男女工人徒手狂毆，被圍毆的一方先是抱頭蜷縮，接著正面迎擊，打到最後，氣氛越來越火爆，有工人直接摘下安全帽，狂砸對方的頭部，演變成大亂鬥的局面。

警方獲報後趕抵現場，發現有一名女工安因勸架遭推擠而受傷，女工安表示，左側肩、肋骨、大腿疼痛痛，救護人員到場後，給予急救處置後送醫。

▲警方將涉案6人、女工安帶回釐清案情。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這起事件發生在16日上午8點40分，地點位於路竹區路科九路一處工地，兩邊包商因會車溝通不良，導致雙方員工爆發口角、「4打2」肢體衝突。員警抵達現場時，已無衝突情況，經初步了解情況後，將滋事的6名工人以及受傷的女工安帶回釐清案情，訊後依法送辦。