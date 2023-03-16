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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪美前夕遭僑界嗆拒接待　柯文哲要改了！不用「強國等距」字眼

▲▼柯文哲主席赴彰化蛋雞畜牧場。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲赴彰化蛋雞畜牧場。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲將於4月8日以總統候選人身份訪美，預計發表「兩岸和平、台灣自主」、「強國等距」論述，但引發休士頓台灣同鄉會嗆聲拒絕接待。對此，柯文哲16日表示，自己已在黨內表示，不要使用「強國等距」名字，但也不能期待全世界的人都歡迎自己。

柯文哲曾在2019年台北市長任內訪美，當時遭全美台灣同鄉會發聲明，不歡迎「兩岸一家親」的柯文哲，拒絕接待柯文哲；而柯文哲4月8日將以總統候選人訪美3週，休士頓台灣同鄉會、台灣人公共事務會南德州分會於日前發聲明，批評「拒絕柯文哲虛情假意的政治補考」、「根本不存在自由美國跟獨裁中國等距的理論」。

對此，柯文哲16日上午赴彰化蛋雞畜牧場時表示，自己已在黨內說明不要用「強國等距」名字，因為「距」的概念是「力矩」，要在中美之間求取個平衡，但因為太難解釋，所以已要求不要用「強國等距」字眼；在中美間求取平衡是他的基本國策，自己當然站在美國這邊，不過也沒理由與中國大陸惡言相向。

柯文哲提及，台灣本身還是要做準備，不可以每天嘴巴講另一套，但國防準備卻沒有很確實，以自己過去當市長的經驗，萬安演習根本就是假的，倘若空襲警報一響，大家曉得要躲到哪裡嗎？本身就要對戰爭做準備，不可以講的跟做的完全脫離。

至於2019年就有在美僑胞反彈，此次是否擔心美僑界冷淡？柯文哲回應，作為台灣新興政治勢力，在原有的市場夾縫中求成長，且很多都需要溝通、時間說明，世界上不可能有百分之百的贊成，總有支持與反對的人，但要思考如何增加支持力量、減少反對力量，「朋友要多，敵人要少，讓我們團結一切可團結力量，但也不能期待全世界每個人都歡迎你。」

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